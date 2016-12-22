Власти США пообещали обжаловать блокировку ограничения на прием беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа обжалует решение окружного суда в Сан-Франциско, который временно заблокировал приказ американского лидера об ужесточении порядка предоставления убежища мигрантам. Об этом заявила глава Министерства внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, передает CNN.

Нильсен подчеркнула, что «глубоко разочарована» решением суда, который заблокировал указ президента, обладающего, по ее словам, правом «определять, что именно является угрозой для нацбезопасности» США.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также подчеркнула, что постановление суда «противоречит федеральным законам, конституционным и уставным полномочиям президента».

Решение об ужесточении порядка предоставления убежища беженцам было принято на фоне новостей о приближении каравана беженцев из Гондураса к границам США.

Первые мигранты подошли к американской границе 16 ноября, охраной американский территории занимаются более 5 тыс. военных. Трамп отрицал, что солдатам приказали открывать огонь по беженцам в случае, если они станут забрасывать их камнями. Эксперты отмечали, что отправка большого контингента военных к мексиканско-американской границе будет стоить бюджету США $200 млн.