Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в $200 млн

Решение Дональда Трампа отправить на границу с Мексикой до 15 тыс. солдат из-за движения к границе каравана мигрантов обойдется военному бюджету в сотни миллионов долларов, подсчитали эксперты

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Стоимость отправки военных США на границу с Мексикой из-за притока мигрантов, включая содержание солдат Национальной гвардии, которые охраняют границу с апреля, может обойтись Белом дому в более чем $200 млн к концу 2018 года. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков Center for Strategic and Budget Assessments и данные Пентагона.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября объявил о планах отправить на границу с Мексикой не менее 15 тыс. военных. Усиление контроля за границей связано с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки, объяснял Трамп.

Как отмечает WP, траты на отправку военных на границу незначительны для военного бюджета в $716 млрд на фискальный год, но они происходят на фоне требований администрации Трампа сократить необязательные расходы. Так, Белый дом потребовал от Пентагона сократить бюджет на следующий год на $33 млрд в связи с ростом дефицита федерального бюджета.

Решение Трампа раскритиковали демократы в Палате представителей. «Вместо межпартийной работы для проведения всеобъемлющих, здравых и гуманных реформ в иммиграционном законодательстве, президент продолжает обращаться к политически мотивированному распространению страха и использует ресурсы и персонал для того, что продвигать свою антииммигрантскую повестку», — говорится в письме более ста конгрессменов Демократической партии.

Около 2 тыс. солдат Национальной гвардии США уже находятся на границе с Мексикой в соответствии с указом Трампа, изданном в апреле. Стоимость отправки этих военнослужащих на границу за период с апреля по сентябрь составила $103 млн. Северное командование ВС США собиралось увеличить контингент на границе до 7 тыс. бойцов Нацгвардии, что обойдется военному бюджету еще в $308 млн в период до следующего сентября.

Неизвестно, учитывал ли Трамп бойцов Нацгвардии, когда говорил о планах отправить 15 тыс. военных на границу. Если он решит отправить на границу еще 8 тыс. обычных военных, то они будут стоить бюджету в $50 млн в период до декабря этого года. Отправка сразу 15 тыс. военнослужащих дополнительно к бойцам Нацгвардии обойдется уже в $110 млн.