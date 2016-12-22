ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 65,79 EUR Нал. 76,02 75,14 USD Бирж. 66,20 +0,48 EUR Бирж. 75,44 +0,47 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 6387,90 -39,10 IMOEX 2377,95 +0,79% RTSI 1134,80 +0,30% Brent 72,90 -0,16% DJIA 25270,83 -0,43% Nasdaq 7350,27 -1,12%
Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в $200 млн
Лента новостей
Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в $200 млн 01:45, Политика SANA сообщила о гибели 15 мирных жителей при авиаударе коалиции в Сирии 01:03, Политика При крушении легкомоторного самолета близ Венеции погибли два человека 00:11, Общество С космодрома Плесецк успешно стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутником 03 ноя, 23:56, Общество Фигуристка Загитова завоевала золото на этапе Гран-при в Финляндии 03 ноя, 23:55, Спорт Франция призвала не рассматривать ситуацию в ЦАР как конфликт с Россией 03 ноя, 23:22, Политика «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в матче чемпионата Англии 03 ноя, 22:58, Спорт СК начал проверку по факту пожара на газопроводе в Рязанской области 03 ноя, 22:34, Общество Титул «Мисс Земля-2018» завоевала представительница Вьетнама 03 ноя, 22:19, Общество Звезда рынка видеоигр рассказал, где берет идеи для новых бизнесов 03 ноя, 22:03, РБК и Canon Эрдоган заявил о планах провести переговоры с Путиным и Трампом в Париже 03 ноя, 21:57, Политика Шушкевич ушел с поста главы оппозиционной белорусской партии 03 ноя, 21:27, Политика Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких военных в Донбасс 03 ноя, 21:06, Политика В Китае более 10 человек погибли в ДТП с участием 30 машин 03 ноя, 20:57, Общество Чемпионат Англии по футболу. «Арсенал» — «Ливерпуль». Онлайн 03 ноя, 20:30, Спорт Украинские военные впервые за 19 лет применили на учениях ЗРК С-300В1 03 ноя, 20:26, Политика Теннисист Хачанов впервые в карьере вышел в финал турнира серии «Мастерс» 03 ноя, 20:18, Спорт Факел в 15 метров образовался на месте прорыва газопровода под Рязанью 03 ноя, 20:05, Общество Минобороны рассказало о пролете самолетов Ту-142 над Норвежским морем 03 ноя, 20:01, Политика Как получить кэшбэк с трат на обучение 03 ноя, 19:50, РБК и Мир Во Франции пенсионерка совершила более 700 краж в магазинах игрушек 03 ноя, 19:45, Общество Армия Египта назвала причину крушения произведенного в России МиГ-29М 03 ноя, 19:23, Общество ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в московском дерби 03 ноя, 19:02, Спорт Гепатит в России – почему это касается каждого и как себя обезопасить 03 ноя, 18:59, РБК и Philips Власти Петербурга не согласовали традиционный митинг КПРФ у «Авроры» 03 ноя, 18:41, Общество В Сети появились фото пролета Ту-142 над флагманским кораблем США 03 ноя, 18:37, Политика В Киеве задержали подозреваемого в госизмене экс-главу крымского суда 03 ноя, 18:11, Общество Альтернатива Macbook с большим запасом прочности и зарядки для поездок 03 ноя, 17:51, РБК и Lenovo
Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в $200 млн
Политика, 01:45
0
Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в $200 млн
Решение Дональда Трампа отправить на границу с Мексикой до 15 тыс. солдат из-за движения к границе каравана мигрантов обойдется военному бюджету в сотни миллионов долларов, подсчитали эксперты
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Стоимость отправки военных США на границу с Мексикой из-за притока мигрантов, включая содержание солдат Национальной гвардии, которые охраняют границу с апреля, может обойтись Белом дому в более чем $200 млн к концу 2018 года. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков Center for Strategic and Budget Assessments и данные Пентагона.

Президент США Дональд Трамп 1 ноября объявил о планах отправить на границу с Мексикой не менее 15 тыс. военных. Усиление контроля за границей связано с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки, объяснял Трамп.

Как отмечает WP, траты на отправку военных на границу незначительны для военного бюджета в $716 млрд на фискальный год, но они происходят на фоне требований администрации Трампа сократить необязательные расходы. Так, Белый дом потребовал от Пентагона сократить бюджет на следующий год на $33 млрд в связи с ростом дефицита федерального бюджета.

Решение Трампа раскритиковали демократы в Палате представителей. «Вместо межпартийной работы для проведения всеобъемлющих, здравых и гуманных реформ в иммиграционном законодательстве, президент продолжает обращаться к политически мотивированному распространению страха и использует ресурсы и персонал для того, что продвигать свою антииммигрантскую повестку», — говорится в письме более ста конгрессменов Демократической партии.

Около 2 тыс. солдат Национальной гвардии США уже находятся на границе с Мексикой в соответствии с указом Трампа, изданном в апреле. Стоимость отправки этих военнослужащих на границу за период с апреля по сентябрь составила $103 млн. Северное командование ВС США собиралось увеличить контингент на границе до 7 тыс. бойцов Нацгвардии, что обойдется военному бюджету еще в $308 млн в период до следующего сентября.

Неизвестно, учитывал ли Трамп бойцов Нацгвардии, когда говорил о планах отправить 15 тыс. военных на границу. Если он решит отправить на границу еще 8 тыс. обычных военных, то они будут стоить бюджету в $50 млн в период до декабря этого года. Отправка сразу 15 тыс. военнослужащих дополнительно к бойцам Нацгвардии обойдется уже в $110 млн.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Дональд Трамп , Мексика
Главное
Порошенко предложил Эрдогану отправить турецких военных в Донбасс Политика
Материалы по теме
Трамп опроверг сообщения о приказе стрелять по мигрантам Политика
Трамп заявил о планах ужесточить закон о предоставлении убежища мигрантам Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter