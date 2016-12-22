Отправку Трампом военных на границу с Мексикой оценили в $200 млн

Стоимость отправки военных США на границу с Мексикой из-за притока мигрантов, включая содержание солдат Национальной гвардии, которые охраняют границу с апреля, может обойтись Белом дому в более чем $200 млн к концу 2018 года. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на аналитиков Center for Strategic and Budget Assessments и данные Пентагона.
Президент США Дональд Трамп 1 ноября объявил о планах отправить на границу с Мексикой не менее 15 тыс. военных. Усиление контроля за границей связано с приближением каравана мигрантов из Центральной Америки, объяснял Трамп.
Как отмечает WP, траты на отправку военных на границу незначительны для военного бюджета в $716 млрд на фискальный год, но они происходят на фоне требований администрации Трампа сократить необязательные расходы. Так, Белый дом потребовал от Пентагона сократить бюджет на следующий год на $33 млрд в связи с ростом дефицита федерального бюджета.
Решение Трампа раскритиковали демократы в Палате представителей. «Вместо межпартийной работы для проведения всеобъемлющих, здравых и гуманных реформ в иммиграционном законодательстве, президент продолжает обращаться к политически мотивированному распространению страха и использует ресурсы и персонал для того, что продвигать свою антииммигрантскую повестку», — говорится в письме более ста конгрессменов Демократической партии.
Около 2 тыс. солдат Национальной гвардии США уже находятся на границе с Мексикой в соответствии с указом Трампа, изданном в апреле. Стоимость отправки этих военнослужащих на границу за период с апреля по сентябрь составила $103 млн. Северное командование ВС США собиралось увеличить контингент на границе до 7 тыс. бойцов Нацгвардии, что обойдется военному бюджету еще в $308 млн в период до следующего сентября.
Неизвестно, учитывал ли Трамп бойцов Нацгвардии, когда говорил о планах отправить 15 тыс. военных на границу. Если он решит отправить на границу еще 8 тыс. обычных военных, то они будут стоить бюджету в $50 млн в период до декабря этого года. Отправка сразу 15 тыс. военнослужащих дополнительно к бойцам Нацгвардии обойдется уже в $110 млн.