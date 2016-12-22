Трамп опроверг сообщения о приказе стрелять по мигрантам

Президент США Дональд Трамп заявил, что направленным на южную границу страны военным «не придется» стрелять по мигрантам, если те начнут забрасывать их камнями, сообщает CNN.

«Чего я не хочу, так это того, чтобы люди кидали камни», — сказал американский лидер. Он пояснил, что те, кто «бросит камень в лицо» пограничникам, американским солдатам и сотрудникам иммиграционной и таможенной полиции США, будут арестованы. «Это не значит, что в них будут стрелять. Но мы собираемся быстро арестовывать таких людей и на долгое время», — добавил американский лидер.

Ранее американский лидер, отвечая на вопрос, будут ли открывать военные огонь по мигрантами, которые пытаются прорваться в США из Мексики, выразил надежду, что стрелять не придется. Но президент напомнил, что мигранты в Мексике кидали камни в военных и полицейских и «сильно их ранили». «Мы не собираемся это терпеть. Они станут кидать камни в наших военных — наши военные отвечают. Мы будем рассматривать — я говорю [военным], рассматривайте это [камни] как винтовку. Если они бросают камни, как бросали в мексиканскую полицию, я говорю, считайте это [стрельбой из] винтовки», — сказал Трамп. Многие американские СМИ, включая CNN, интерпретировали его слова как разрешение открыть огонь по мигрантам.

«Караван» из нескольких тысяч мигрантов направился из Гондураса в США, чтобы попросить убежища в Соединенных Штатах. На данный момент они находятся в Мексике, продвигаясь в сторону границы с США.

В конце октября Пентагон сообщил, что направит на американо-мексиканскую границу 5,2 тыс. военнослужащих. Ведущую роль во время операции будет выполнять Северное командование ВС США. В четверг, 1 ноября, Трамп допустил, что на границу могут быть отправлены 15 тыс. военнослужащих. Сейчас там находятся 2 тыс. американских военных.