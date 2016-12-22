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«Дочка» РЖД рассказала о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны
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«Дочка» РЖД рассказала о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны
Бизнес, 12:24
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«Дочка» РЖД рассказала о ценах на билеты в новые плацкартные вагоны

Стоимость билетов в плацкартные вагоны нового типа не будет отличаться от стоимости билетов в обычные вагоны. Об этом РБК сообщил представитель «дочки» РЖД Федеральной пассажирской компании (ФПК) на международной выставке «Транспорт России» в Москве.

Первый плацкартный вагон нового типа, по его данным, будет запущен в тестовую эксплуатацию уже в конце декабря. «На него будут продаваться билеты, цена не будет отличаться», — заверил собеседник РБК, добавив, что ФПК сейчас нужно понять отношение пассажиров к этому вагону. «Это пока концепция, которая может быть использована как для новых вагонов, так и при ремонте старых», — отметил он.

Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

На каком направлении и маршруте будет запущен плацкартный вагон нового типа, в компании пока не решили. Будет ли при продаже билетов уточняться, что это новый вагон, собеседник РБК не уточнил.​

Максимальные тарифы на перевозки в плацкартных и общих вагонах РЖД определяет Федеральная антимонопольная служба. 1 октября она утвердила предельно допустимый рост тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в поездах дальнего следования на уровне 3,9%. Цены на билеты РЖД могут поднять с 1 января следующего года.

Как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Накануне РЖД показали интерьер плацкартных вагонов нового типа. На каждом месте в них, согласно планам РЖД, будет находиться индивидуальное освещение, розетки на 220V и USB​. Кроме того, у пассажиров на верхних полках должны будут появиться дополнительные столики с подстаканниками. Все туалеты РЖД собираются оснастить гигиеническим душем.

Теги: РЖД , плацкартные вагоны
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