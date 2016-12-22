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Украинский эксперт оценил последствия запуска «Турецкого потока»
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Украинский эксперт оценил последствия запуска «Турецкого потока»
Экономика, 09:31
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Украинский эксперт оценил последствия запуска «Турецкого потока»

Глава экспертного Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский заявил, что после запуска первой нитки газопровода «Турецкий поток» транзит газа через Украину сократится примерно на 12–13 млрд куб. м в год. Об этом он рассказал в интервью «24 каналу».

«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это еще больше уменьшит объемы перекачки газа через Украину в Европу», — сказал он.

Униговский отметил, что потери Украины составят около $500 тыс. ежегодно. Он добавил, что необходимо привлекать иностранных партнеров для участия в управлении украинской газотранспортной системой, чтобы стране было легче договориться с российским «Газпромом» о сохранении больших объемов транзита через ГТС Украины.

По мнению Униговского, если будет решен вопрос об иностранных партнерах, то страна может сохранить транзит на уровне 40–56 млрд куб. м. Он отметил, что приоритетными являются итальянский оператор Snam, а также словацкая компания UStream. По его словам, Италия получает 23 млрд куб. м газа в год через украинскую ГТС.

Поток залег на дно: как «Газпром» за два года построил трубу в Турцию
Бизнес

Накануне «Газпром» завершил строительство морской части «Турецкого потока». Ввести газопровод в эксплуатацию планируют до конца 2019 года. Первая нитка будет обеспечивать газом Турцию, а вторая — страны Южной и Юго-Восточной Европы. Министр энергетики Сербии Александр Антич заявил о готовности подключиться к «Турецкому потоку».

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что ГТС Украины оценивается в $14 млрд, однако в Европе не хотят покупать ее по такой цене. Там настаивают, что «Нафтогаз» должен передать функции транспортера газа независимому оператору.

Теги: «Турецкий поток» , Украина
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