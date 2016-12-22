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«Нафтогаз» признался в отсутствии желающих купить долю в украинской ГТС
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«Нафтогаз» признался в отсутствии желающих купить долю в украинской ГТС
Бизнес, 16:53
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«Нафтогаз» признался в отсутствии желающих купить долю в украинской ГТС
Газотранспортная система оценивается в $14 млрд, иностранным структурам предлагается доля в 49%, но интереса со стороны Европы нет, сказал глава украинской компании Андрей Коболев
Фото: Максим Никитин / ТАСС

Газотранспортная система республики оценивается в $14 млрд, сообщил на Украинском нефтегазовом инвестиционном форуме глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает «Укринформ».

Однако европейские компании не хотят ее покупать по такой цене, добавил он.

«Мы пока не видели желания покупать долю (в $7 млрд за 49%. — РБК) украинской ГТС в соответствии с такой оценкой. Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет», — сказал Коболев (цитата по агентству «Интерфакс-Украина»).

Европейские страны настаивают на том, что «Нафтогаз» должен отказаться от функций транспортера газа и передать их независимому оператору, как того требует Третий энергетический пакет ЕС. Киев подготовил план по передаче этих функций компании «Магистральные газопроводы Украины», но против выступил «Нафтогаз». В 2017 году компания сформировала структуру «Оператор ГТС Украины».

В октябре прошлого года тендер «Нафтогаза» на инвестиционно-банковские услуги для анбандлинга выиграла компания Rothschild S.p.A. Согласно контракту, срок оказания услуг — до 31 декабря 2020 года.

В «Нафтогазе» отмечают, что анбандлинг должен завершиться «в течение 30 дней с даты вступления в силу окончательных решений по сути арбитражных дел между «Нафтогазом» и «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже».

Судебный спор между двумя компаниями касался контрактов на поставку и транзит газа, решение по нему суд вынес в феврале, обязав «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания решение обжаловала, и 13 июня апелляционный суд в Швеции приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража.
Автор: Андрей Гатинский.
Теги: «Нафтогаз»
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