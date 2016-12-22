В Белграде заявили о готовности подключиться к «Турецкому потоку»

Реализация проекта по проведению газопровода «Турецкий поток» через Сербию будет способствовать энергетической безопасности страны, об этом заявил сербский министр энергетики Александр Антич, передает RTS.

«Сербия готова развивать продолжение «Турецкого потока» вместе со своими соседями», — сказал Антич. Он подчеркнул, что строительство трубопровода — «серьезный шанс улучшить энергетическую безопасность» Белграда. Также это позволит открыть возможности для развития газификации страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью сербской газете Telegraf подчеркивал, что «Турецкий поток» может быть проложен через территории Болгарии, Сербии и Венгрии с выходом к австрийскому Баумгартену, где находится газораспределительный центр. При этом Лавров добавил, что работы по продлению трубопровода начнутся «только после получения твердых гарантий от профильных структур ЕС».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июле также отмечал, что «Турецкий поток» может быть проложен через Болгарию, Сербию и Венгрию. Поставки могут начаться в начале 2020 года.

Президент Владимир Путин 19 ноября прибыл в Стамбул на церемонию, посвященную завершению строительства морского участка газопровода. Российский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «за мужество и политическую волю», проявленные при реализации проекта.

«Турецкий поток» планируют запустить к концу 2019 года. По газопроводу из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая поставки будут идти как в Турцию, так и в страны Южной и Восточной Европы. Стоимость проекта оценивается примерно в $40 млрд.