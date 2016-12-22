ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 65,23 EUR Нал. 76,23 74,75 USD Бирж. 65,80 -0,19 EUR Бирж. 75,34 -0,01 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 5236,80 -414,80 IMOEX 2373,78 +0,05% RTSI 1135,71 +0,07% Brent 66,31 -2,60% DJIA 25109,92 -1,23% Nasdaq 7092,95 -2,17%
В Белграде заявили о готовности подключиться к «Турецкому потоку»
Лента новостей
В Киеве рассказали о предложении США передать фрегаты Oliver Perry 19:39, Политика Аваков допустил выход Украины из Интерпола из-за России 19:18, Политика Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:05, РБК и Toyo В Белграде заявили о готовности подключиться к «Турецкому потоку» 19:00, Политика Как с успехом продвинуть бизнес на конференции 18:38, РБК и Открытие В Москве открыли первую двойную выделенку 18:31, Общество «Роснефть» связала перекупщиков бензина с экс-сотрудниками биржи 18:26, Бизнес Что будет с Litecoin: криптовалюта подешевела на 34% с 7 ноября 18:24, Крипто «ВКонтакте» разрешила всем пользователям скачивать собственные данные 18:09, Технологии и медиа В Белоруссии ограбившего банк россиянина приговорили к 15 годам колонии 18:08, Общество В Тульской области эвакуировали школу из-за «Киндер-сюрприза» с ртутью 18:04, Общество «Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях 17:55, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 17:52, РБК и Мир Бывшего футболиста сборной Англии обвинили в сексуальном домогательстве 17:49, Общество Путин назначил Матвиенко главой президентского совета по защите детей 17:48, Политика В Швеции создали новый Нобелевский комитет по литературе 17:43, Общество CNN узнал об угрозах Белого дома еще раз лишить Акосту аккредитации 17:38, Политика Суд в Петербурге арестовал бывшего ректора аграрного университета 17:36, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 17:30, РБК и Thomson Reuters Путин напомнил о предложении Эрдогана назвать «Турецкий поток» 17:30, Политика Рынок элитного жилья бьет рекорды: число сделок выросло почти на 20% 17:21, Строительство  В Британии умер актер из «Пятого элемента» Джон Блузал 17:13, Общество Черчесов допустил участие Дзюбы в матче со Швецией 17:04, Спорт 6 правил путешествия с друзьями 17:04, РБК и Билайн «Роскосмос» назвал сроки высадки российских космонавтов на Луну 16:58, Общество Режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за Сенцова 16:58, Политика «Нафтогаз» признался в отсутствии желающих купить долю в украинской ГТС 16:53, Бизнес В Башкирии жертвами ДТП стали шесть человек 16:50, Общество
В Белграде заявили о готовности подключиться к «Турецкому потоку»
Политика, 19:00
0
В Белграде заявили о готовности подключиться к «Турецкому потоку»

Реализация проекта по проведению газопровода «Турецкий поток» через Сербию будет способствовать энергетической безопасности страны, об этом заявил сербский министр энергетики Александр Антич, передает RTS.

«Сербия готова развивать продолжение «Турецкого потока» вместе со своими соседями», — сказал Антич. Он подчеркнул, что строительство трубопровода — «серьезный шанс улучшить энергетическую безопасность» Белграда. Также это позволит открыть возможности для развития газификации страны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью сербской газете Telegraf подчеркивал, что «Турецкий поток» может быть проложен через территории Болгарии, Сербии и Венгрии с выходом к австрийскому Баумгартену, где находится газораспределительный центр. При этом Лавров добавил, что работы по продлению трубопровода начнутся «только после получения твердых гарантий от профильных структур ЕС».

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в июле также отмечал, что «Турецкий поток» может быть проложен через Болгарию, Сербию и Венгрию. Поставки могут начаться в начале 2020 года.

Президент Владимир Путин 19 ноября прибыл в Стамбул на церемонию, посвященную завершению строительства морского участка газопровода. Российский лидер поблагодарил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «за мужество и политическую волю», проявленные при реализации проекта.

«Турецкий поток» планируют запустить к концу 2019 года. По газопроводу из двух ниток мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая поставки будут идти как в Турцию, так и в страны Южной и Восточной Европы. Стоимость проекта оценивается примерно в $40 млрд.

Теги: Сербия , «Турецкий поток» , газопровод
Главное
«Роснефть» связала перекупщиков бензина с экс-сотрудниками биржи Бизнес
Материалы по теме
Лавров допустил проведение «Турецкого потока» через Сербию Общество
Миллер назвал вариант маршрута второй ветки «Турецкого потока» в Европу Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter