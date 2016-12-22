В УПЦ опровергли информацию о расколе из-за встречи с Порошенко

Украинская православная церковь опровергла сообщения о внутреннем расколе из-за различных позиций духовенства по встрече с Порошенко. Общая встреча епископата с президентом сорвалась, он встретился только с тремя епископами

Петр Порошенко (Фото: Михаил Палинчак / ТАСС)

Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (Московского патриархата, УПЦ) архиепископ Климент заявил РБК, что УПЦ остается единой. «В УПЦ нет внутреннего раскола», — сказал он, комментируя сообщения СМИ о расколе внутри церкви из-за состоявшейся во вторник встречи нескольких епископов с президентом Украины Петром Порошенко. О том, что встреча разделила церковь сообщил со ссылкой на источники «Коммерсантъ».

Планировалось, что Порошенко встретится со всеми епископами УПЦ. Провести подобное мероприятие предложил сам президент. 9 ноября стало известно, что управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний разослал священнослужителям приглашения на встречу, в тексте которого говорилось, что она пройдет 13 ноября в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Однако во вторник стало известно, что встреча может быть перенесена в здание «Украинского дома» — на этом варианте настаивала администрация президента. УПЦ ехать в «Украинский дом» отказалась.

Тем не менее президент Порошенко все-таки провел закрытую встречу с несколькими иерархами УПЦ. Об этом сообщила Би-би-си. Встреча состоялась в международном конгресс-центре «Украинский дом в Киеве», на ней присутствовали по меньшей мере трое епископов. По данным украинских СМИ этими тремя были: митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко), митрополит Винницкий и Барский Симеон и архиепископ Новокаховский и Генический Филарет.

Митрополит Александр в разговоре с РБК подтвердил свое участие во встрече. Содержание беседы с президентом он комментировать отказался, сославшись на ее закрытый характер. Руководитель пресс-службы и секретарь Винницкого епархиального управления протодиакон Владислав Демченко также подтвердил РБК, что митрополит Симеон присутствовал на встрече. «Могу подтвердить, что после окончания собора он совместно с еще двумя епископами проводил встречу с президентом», — сказал Демченко РБК.

До встречи с Порошенко епископы УПЦ провели заседание священного синода. После него состоялся собор епископов, который осудил планы Константинопольского патриархата учредить независимую украинскую церковь, а также постановил вслед за Русской православной церковью разорвать с ним евхаристическое общение. Симеон был единственным из 83 присутствовавших, кто не подписал итоговое решение собора (всего в УПЦ 90 епископов, но на соборе присутствовали не все). «Главной причиной было то, что он не согласен с необходимостью разрывать евхаристическое общение с Вселенским патриархатом», — сказал Демченко.

Под «беспрецедентным давлением» находятся епископы, выступающие против автокефалии (независимости), говорит архиепископ Климент. «Президент называет нас людьми, которые не могут выбрать между кремлевской звездой и крестом. Нас шантажируют тем, что, если мы не примем участие в так называемом объединительном соборе, нашу церковь будут переименовывать для того, чтобы открыть путь для рейдерских захватов наших помещений. Нас шантажируют тем, что будут принимать законы, которыми лишат нас регистрации. Недавно глава государства заявил, что нам всем надо убираться в Россию. Это беспрецедентное давление. Мы постоянно находимся под угрозой того, что примут законы, которыми нас просто ликвидируют», — сказал он РБК.