В ОНК рассказали о заболевшем в СИЗО Кокорине

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин простыл в СИЗО, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, пишут «РИА Новости».
«В последний визит к Кокорину в СИЗО мы заметили, что он немного простыл. Был вялым, чувствовалось, что человек заболел», — сказал Мельников. Он добавил, что футболист показался членам ОНК «унылым», отметив, что это «неудивительно с учетом его ситуации».
По словам ответственного секретаря ОНК, футболист «Краснодара» Павел Мамаев, также находящийся под арестом, «явно тяготился своим нынешним положением». Мельников подчеркнул, что Кокорин и Мамаев начинают осознавать серьезность наказания, которое им грозит, что «не способствует хорошему настроению и самочувствию».
Александра Кокорина вместе с его младшим братом Кириллом и Мамаевым арестовали за потасовку, которая произошла 8 октября. Тогда они избили Виталия Соловчука, водителя телеведущей «Первого Канала» Ольги Ушаковой, а позже в кафе подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным.
Футболистов обвиняют в совершении преступлений по ст.116 УК (побои) и ч.2 ст.213 УК (хулиганство организованной группой). Наказание по первой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, по второй — до семи лет в зависимости от состава преступления. Тверской районный суд Москвы арестовал их на два месяца — до 8 декабря.