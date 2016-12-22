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Мамаеву и Кокорину ограничили посещение спортзала в СИЗО
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Мамаеву и Кокорину ограничили посещение спортзала в СИЗО
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 19:53
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Мамаеву и Кокорину ограничили посещение спортзала в СИЗО

Арестованным по обвинению в избиении футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву ограничили пользование спортзалом в СИЗО до двух раз в неделю, сообщил РБК член ОНК Москвы Иван Мельников со ссылкой на УФСИН по Москве.

Он объяснил, что это было сделано из-за жалоб других находящихся под стражей. «Администрация изолятора приняла такое решение, потому что другие арестованные не могли туда попасть. Кроме того, в московских СИЗО не хватает сотрудников, чтобы сопровождать арестованных в спортзалы или церковь по их обращениям, — это устойчивая тенденция», — рассказал Мельников.

Футболисты тренировались в спортзале СИЗО, чтобы поддерживать форму. Одно посещение зала стоит 400 руб.

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Футболиста «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, игрока «Краснодара» Павла Мамаева и футболиста любительской лиги Александра Протасовицкого арестовали до 8 декабря. Причиной стала потасовка в кафе в центре Москвы, произошедшая 8 октября. Они подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и главой НАМИ Сергеем Гайсиным. Пак получил черепно-мозговую травму и лишился зуба. До этого молодые люди напали на водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталия Соловчука за то, что тот назвал их петухами. Водителя госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломом носа.
 

Теги: СИЗО , Павел Мамаев , Александр Кокорин , спортзал
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