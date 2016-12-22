Рогозин заявил о согласии NASA с итогами расследования аварии «Союз ФГ»

NASA провело независимое расследование аварии ракеты «Союз ФГ» и согласилось с итогами расследования, представленными Россией. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

По его словам, американская сторона представила математическое моделирование аварии.

11 октября с Байконура стартовала ракета «Союз ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». На его борту находились российский космонавт Алексей Овчинников и астронавт NASA Ник Хейг. На 118-й секунде полета один из боковых блоков не смог отсоединиться, в результате чего произошла авария. Экипаж корабля успешно эвакуировался на Землю.

Расследовавшая инцидент комиссия пришла к выводу, что причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

16 ноября впервые после аварии с Байконура запустили ракету «Союз ФГ» с кораблем «Прогресс МС-10». Космический грузовик успешно пристыковался к МКС.