ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,84 65,29 EUR Нал. 76,50 74,80 USD Бирж. 65,65 -0,33 EUR Бирж. 75,20 -0,15 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 5162,10 -490,40 IMOEX 2373,78 +0,05% RTSI 1135,71 +0,07% Brent 66,31 -2,60% DJIA 25027,72 -1,55% Nasdaq 7056,95 -2,66%
Рогозин заявил о согласии NASA с итогами расследования аварии «Союз ФГ»
Лента новостей
Маневр в плюс: как эксперты оценили вклад бюджета в рост ВВП 21:01, Экономика Рогозин назвал причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» непредумышленную ошибку 21:00, Общество Постпред допустил приостановку членства России в ОЗХО 20:51, Политика 5 модных трендов этой осени 20:49, РБК Pink и KUPIVIP.RU Жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подорожают в Москве на 6,5% 20:43, Бизнес Рогозин извинился за публикацию видео опытов с таксой 20:37, Общество Курс биткоина упал ниже $5 тыс. 20:24, Финансы Российский МИД осудил расширение санкций США против Кубы 20:12, Политика Рогозин счел нечистоплотными сообщения о вине американцев в дырке на МКС 20:10, Политика Углеродное волокно, вода и магний: легкий и мощный ноутбук для поездок 20:09, РБК и Lenovo Рогозин заявил о согласии NASA с итогами расследования аварии «Союз ФГ» 20:01, Технологии и медиа Путин выразил соболезнования в связи со смертью барона фон Фальц-Фейна 19:58, Общество Автогонщицу Флерш успешно прооперировали после аварии на Гран-при Макао 19:46, Спорт США распространили северокорейские санкции на уроженца Климовска 19:41, Политика В Киеве рассказали о предложении США передать фрегаты Oliver Perry 19:39, Политика Аваков допустил выход Украины из Интерпола из-за России 19:18, Политика Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 19:05, РБК и Toyo В Белграде заявили о готовности подключиться к «Турецкому потоку» 19:00, Политика Как с успехом продвинуть бизнес на конференции 18:38, РБК и Открытие В Москве открыли первую двойную выделенку 18:31, Общество «Роснефть» связала перекупщиков бензина с экс-сотрудниками биржи 18:26, Бизнес Что будет с Litecoin: криптовалюта подешевела на 34% с 7 ноября 18:24, Крипто «ВКонтакте» разрешила всем пользователям скачивать собственные данные 18:09, Технологии и медиа В Белоруссии ограбившего банк россиянина приговорили к 15 годам колонии 18:08, Общество В Тульской области эвакуировали школу из-за «Киндер-сюрприза» с ртутью 18:04, Общество «Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях 17:55, Общество Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 17:52, РБК и Мир Бывшего футболиста сборной Англии обвинили в сексуальном домогательстве 17:49, Общество
Рогозин заявил о согласии NASA с итогами расследования аварии «Союз ФГ»
Технологии и медиа, 20:01
0
Рогозин заявил о согласии NASA с итогами расследования аварии «Союз ФГ»

NASA провело независимое расследование аварии ракеты «Союз ФГ» и согласилось с итогами расследования, представленными Россией. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, передает корреспондент РБК.

По его словам, американская сторона представила математическое моделирование аварии.

11 октября с Байконура стартовала ракета «Союз ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». На его борту находились российский космонавт Алексей Овчинников и астронавт NASA Ник Хейг. На 118-й секунде полета один из боковых блоков не смог отсоединиться, в результате чего произошла авария. Экипаж корабля успешно эвакуировался на Землю.

Расследовавшая инцидент комиссия пришла к выводу, что причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

Ошибка на Байконуре: как 6-миллиметровая деталь привела к аварии «Союза»
Политика

16 ноября впервые после аварии с Байконура запустили ракету «Союз ФГ» с кораблем «Прогресс МС-10». Космический грузовик успешно пристыковался к МКС.

Теги: Ракета «Союз» , Дмитрий Рогозин , NASA
Главное
Путин напомнил США о новом оружии России из-за отказа от договора о ПРО Политика
Главное
Путин напомнил США о новом оружии России из-за отказа от договора о ПРО Политика
Рогозин счел нечистоплотными сообщения о вине американцев в дырке на МКС Политика
Россиянам предложили платить компенсацию за персональные данные Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter