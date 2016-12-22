ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 64,93 EUR Нал. 76,40 74,15 USD Бирж. 66,06 +0,17 EUR Бирж. 75,41 +0,72 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5650,40 -24,40 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25364,25 +0,28% Nasdaq 7221,51 -0,53%
Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустили с Байконура впервые после аварии
Лента новостей
МИД Финляндии вызвал посла России из-за скандала с глушением сигнала GPS 21:33, Политика Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании 21:32, РБК и Schneider Electric Россия назвала резолюцию ООН о правах человека в Сирии «ядовитой» 21:18, Политика Евкурова и Кадырова вызвали в КС по делу о границе между республиками 21:15, Общество Воздушно-десантные войска решили усилить авиацией 21:12, Общество Российские фигуристы побили мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве 21:04, Спорт Биржа без «Роснефти»: что будет с топливным рынком 20:53, Бизнес Борт British Airways из Москвы в Лондон экстренно приземлился в Берлине 20:48, Общество Мэй нашла замену ушедшему министру по Brexit 20:40, Политика Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 20:30, РБК и Volkswagen Признавшийся в хищениях экс-владелец «Портсмута» пожаловался на угрозы 20:21, Общество Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-вице-президента «Росгосстраха» 20:17, Общество В правительстве обсудят альтернативу экспортной надбавке РЖД 20:10, Бизнес Александр Зверев впервые вышел в полуфинал итогового турнира АТР 20:04, Спорт В Москве девушка упала на пути на станции метро «Пролетарская» 20:02, Общество Ученые отказались пользоваться эталоном килограмма из платины 19:52, Общество CNN выиграл у администрации Трампа в суде по иску о пропуске журналиста 19:48, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 19:45, РБК и Barilla В Москве арестован бизнесмен Леонид Маевский 19:44, Общество Почему креативная реклама перестала привлекать потребителей 19:34, Партнерский материал ФАС предупредила АЗС в Забайкалье о необходимости снизить цены 19:16, Бизнес Рабочий момент: 10 лайфхаков для ремонта 19:15, РБК и Мир Адвокат рассказал о нарушениях в деле Мамаева 19:06, Общество Электронные браслеты разрешили надевать на освобожденных под залог 19:05, Общество Олимпийский чемпион Траньков опроверг конфликт с Загитовой 19:02, Спорт Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 18:52, РБК и Открытие Директор цирка на Кубани получил иск на 5 млн руб. из-за нападения львицы 18:45, Общество В реке в Петербурге спирта оказалось в 5400 раз больше нормы 18:41, Общество
Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустили с Байконура впервые после аварии
Технологии и медиа, 21:36
0
Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустили с Байконура впервые после аварии
Ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10». Это первый запуск ракеты данного типа после аварии, которая произошла 11 октября
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», сообщает в Twitter госкорпорация «Роскосмос».

В 21:22 корабль успешно вывели на целевую орбиту, его стыковка с Международной космической станцией запланирована на 22:30 мск 18 ноября.

Это первый запуск ракеты «Союз-ФГ» после аварии 11 октября, когда на 118-й секунде полета не отсоединился один из блоков. Тогда россиянину Алексею Овчинину и американцу Нилу Хейгу, которые должны были отправиться на МКС, пришлось эвакуироваться из корабля.

Комиссия, занимавшаяся расследованием инцидента, установила, что причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступени ракеты. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что в конце 2019 года ракеты «Союз-ФГ» перестанут использовать.

Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» Еще 5 фото
Фотогалерея

По его словам, с января 2020 года космические корабли «Союз МС» будут выводиться на орбиту на ракетах «Союз 2.1а», а в 2020-м начнутся испытания новой ракеты среднего класса «Союз-5».

Инцидент с «Союз-ФГ» стал первой аварией в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет. Заместитель главы «Роскосмоса» Александр Лопатин заявил, что с теми, кто повредил датчик во время сборки ракеты, работают правоохранительные органы.

«Роскосмос» решил 40 лет использовать ракету «Союз-5» на Байконуре
Технологии и медиа
​​

После аварии в Казахстане отказались от использования ракет-носителей типа «Союз» и «Протон» для запуска научно-технологических спутников. Пресс-секретарь казахстанского министерства обороны и аэрокосмической промышленности сообщил, что их запустят на ракете Falcon 9 американской компании Space X. Это решение объяснили тем, что американская ракета дешевле. Стоимость запуска в казахстанском министерстве не раскрыли.​

Автор: Константин Нагаев.
Теги: «Роскосмос» , запуск
Главное
В Москве арестован бизнесмен Леонид Маевский Общество
Материалы по теме
Комиссия утвердила к полету на МКС первый после аварии «Союза» экипаж Общество
Рогозин объявил о планах отказаться от «Союз-ФГ» после аварии Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter