Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустили с Байконура впервые после аварии

Ракета-носитель «Союз-ФГ» успешно вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-10». Это первый запуск ракеты данного типа после аварии, которая произошла 11 октября

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

С космодрома Байконур запустили ракету-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10», сообщает в Twitter госкорпорация «Роскосмос».

В 21:22 корабль успешно вывели на целевую орбиту, его стыковка с Международной космической станцией запланирована на 22:30 мск 18 ноября.

Это первый запуск ракеты «Союз-ФГ» после аварии 11 октября, когда на 118-й секунде полета не отсоединился один из блоков. Тогда россиянину Алексею Овчинину и американцу Нилу Хейгу, которые должны были отправиться на МКС, пришлось эвакуироваться из корабля.

Комиссия, занимавшаяся расследованием инцидента, установила, что причиной аварии стала деформация датчика разделения первой и второй ступени ракеты. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что в конце 2019 года ракеты «Союз-ФГ» перестанут использовать.

По его словам, с января 2020 года космические корабли «Союз МС» будут выводиться на орбиту на ракетах «Союз 2.1а», а в 2020-м начнутся испытания новой ракеты среднего класса «Союз-5».

Инцидент с «Союз-ФГ» стал первой аварией в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет. Заместитель главы «Роскосмоса» Александр Лопатин заявил, что с теми, кто повредил датчик во время сборки ракеты, работают правоохранительные органы.

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После аварии в Казахстане отказались от использования ракет-носителей типа «Союз» и «Протон» для запуска научно-технологических спутников. Пресс-секретарь казахстанского министерства обороны и аэрокосмической промышленности сообщил, что их запустят на ракете Falcon 9 американской компании Space X. Это решение объяснили тем, что американская ракета дешевле. Стоимость запуска в казахстанском министерстве не раскрыли.​