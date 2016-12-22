К МКС пристыковался первый с июля российский космический грузовик

К Международной космической станции (МКС) в автоматическом режиме пристыковался российский грузовой космический корабль «Прогресс МС-10», заявили в Центре управления полетами (ЦУП). Об этом сообщает «РИА Новости».
Этот корабль стал первым за пять месяцев полетом кораблей «Прогресс» к МКС и первым полетом к станции с момента аварии пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» 11 октября. Первый пилотируемый полет к МКС запланирован на начало декабря.
Авария «Союза МС-10» 11 октября произошла на 119-й секунде полета. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг эвакуировались на спасательной капсуле и успешно приземлились в Казахстане. Непосредственной причиной аварии стало столкновение элементов первой и второй ступеней. Как выяснили следователи и специалисты «Роскосмоса», это было спровоцировано ошибкой сборки в цехе на космодроме «Байконур».