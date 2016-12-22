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Миллер назвал маршрут второй ветки «Турецкого потока» в Европу
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Миллер назвал маршрут второй ветки «Турецкого потока» в Европу
Бизнес, 16:32
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Миллер назвал маршрут второй ветки «Турецкого потока» в Европу
Газ по второй ветке трубопровода может через два года пойти через Болгарию, Сербию и Венгрию, рассказал глава «Газпрома». Поставки могут начаться в начале 2020 года
Алексей Миллер (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Выступая на пресс-конференции в Санкт-Петербурге, Миллер сообщил, что в Болгарии, Сербии и Венгрии были приняты решения о развитии национальных газотранспортных сетей, которые соответствуют действующему энергетическому законодательству ЕС. Благодаря этому в начале 2020 года газ по второй нитке «Турецкого потока» может пойти через эти три страны, сообщает корреспондент РБК.

В конце апреля «Газпром» сообщал о завершении строительства первой нитки «Турецкого потока», предназначенной для турецкого рынка. Начало укладки второй линии запланировано на третий квартал 2018 года. Газопровод должен быть введен в эксплуатацию до 30 декабря 2019 года. Его производительность составит 31,5 млрд куб. м газа в год.

В конце мая вопрос о второй нитке «Турецкого потока» в Москве Владимир Путин обсудил с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Тогда глава российского государства указал, что Москва не держит на Софию зла за срыв в 2014 году проекта «Южный поток», по которому предполагалось поставлять 63 млрд куб. м газа в Европу.

Миллер, комментируя события четырехлетней давности, ранее напоминал, что из-за ситуации с «Южным потоком» «Газпром» понес финансовые потери и до сих пор находится в арбитражных разбирательствах.

Как ранее рассказывал РБК заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач, чтобы направить газ из второй нитки «Турецкого потока» в сторону Болгарии, «Газпрому» не придется строить дорогих дополнительных мощностей. «Сухопутная часть второй нитки «Турецкого потока» пересекает действующую систему Трансбалканского газопровода. Нужно договориться с турецкой Botas о его использовании в реверсном режиме, а Болгария должна обеспечить строительство инфраструктуры на своей территории для дальнейшего распределения газа», — объяснил он.

Строительство «Южного потока» было прекращено в 2014 году. Против проекта выступил Евросоюз, через страны-участники которого должен был проходить газопровод. В «Газпроме» тогда приняли решение вместо «Южного потока» сконцентрироваться на строительстве газопровода в Турцию, впоследствии названного «Турецкий поток».

Авторы: Артем Филипенок, Людмила Подобедова.
Теги: «Турецкий поток» , Алексей Миллер
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