Лавров допустил проведение «Турецкого потока» через Сербию

Газопровод «Турецкий поток» может быть проведен через территорию Болгарии, Сербии и Венгрии с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене. Об этом в интервью сербской газете Telegraf рассказал глава МИД России Сергей Лавров, стенограмма опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы удовлетворены ходом строительства «Турецкого потока» в «двухниточном» варианте. Вместе с тем мы учитываем печальные уроки «Южного потока» и не хотели бы повторения ситуации. Будем готовы приступить к работе только после получения твердых положительных гарантий от профильных структур ЕС», — сказал Лавров.

Министр подчеркнул, что энергетическое сотрудничество между Россией и Сербией является одним из наиболее приоритетных направлений двустороннего взаимодействия. В июне глава «Газпрома» Алексей Миллер также допускал проход «Турецкого потока» через территории Болгарии, Сербии и Венгрии в начале 2020 года.

Ранее стало известно, что газопровод «Турецкий поток» будет введен в эксплуатацию до конца 2019 года. Две нитки газопровода мощностью 15,75 млрд куб. м каждая пройдут по дну Черного моря, по первой газ будут доставлять в Турцию, по второй — в страны Южной и Восточной Европы.

В конце октября «Газпром» сообщал, что морской участок «Турецкого потока» готов на 95%, строители уложили 1775 км труб. В настоящий момент в районе турецкого населенного пункта Кыйыкей идет строительство приемного терминала.