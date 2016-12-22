Путин напомнил о предложении Эрдогана назвать «Турецкий поток»

Президент Владимир Путин напомнил, что название для газопровода «Турецкий поток» было предложено его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он сказал на церемонии завершения строительства морского участка трубопровода, передает ТАСС.

По словам Путина, Россия и Турция договорились о реализации этого проекта в октябре 2016 года, а «спустя всего лишь два года пройден самый сложный его этап».

Российский лидер поблагодарил Эрдогана за «мужество и политическую волю» при реализации «Турецкого потока», без которых «в условиях растущей конкуренции подобные проекты не реализуются». Турецкий лидер также назвал проект газопровода историческим.

«Турецкий поток» представляет собой две нитки мощностью 15,75 млрд куб. м газа в год каждая, проходящих по дну Черного моря. По первой нитке газ направят турецким потребителям, по второй поставки пойдут в страны Южной и Восточной Европы. Газопровод будет запущен к концу 2019 года.