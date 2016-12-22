Российские пограничники задержали в Азовском море украинских рыбаков

В Азовском море российские пограничники задержали украинский катер за нарушение правил рыболовства. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Судно было обнаружено в акватории Ейска, недалеко от Ейской косы.

«В моторном катере типа «Тунец» были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей», — отметили в погрануправлении.

После задержания украинский катер доставили в порт Ейска. У моряков были изъяты запрещенный товар и орудия промысла. За нарушение правил рыболовства, согласно ч. 2 ст. 8.37 КоАП России, капитану судна назначили штраф в 5 тыс. руб. Также по решению суда, рыболовный катер и орудия промысла были конфискованы.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания украинскими пограничниками крымского судна «Норд». После этого, по словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, российские пограничники задержали в акватории моря около 150 украинских судов.

В Кремле отмечали, что задержания Россией судов, следующих в украинские порты, выполняются в соответствии с законодательством



