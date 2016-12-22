В Совфеде пригрозили «за минуты» закрыть Азовское море украинским судам

Член комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал в Facebook задержание 15 судов украинскими пограничниками за посещение портов Крыма, назвав эту ситуацию беспределом.

«Это явный беспредел. И не имеет значения, идет ли речь о российский судах или судах иностранных государств — и те, и другие совершенно законно вошли в порты Крыма», — заявил он.

По его словам, Киев толкает Москву на ответные действия. Он подчеркнул, что Россия «буквально в минуты» способна перекрыть Азовское море для любого судна под флагом Украины.

Клинцевич считает, что Украина сама разрывает соглашение об Азовском море, от чего пострадает только она.

Накануне Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 15 судов за посещение портов Крыма. «В общем задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — заявилии в ведомстве.

Пограничники отметили, что всего в их поле зрения находится 940 «судов-нарушителей», большая часть из которых обслуживает «оккупированные порты».