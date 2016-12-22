Европарламент призвал усилить антироссийские санкции из-за Азовского моря

Депутаты Европарламента (ЕП) подготовили проект резолюции, согласно которому в случае эскалации ситуации в Азовском море санкции против России будут усилены. Документ размещен на сайте ЕП.

В Европарламенте не уточнили, как именно предлагается усилить санкции. В проекте резолюции также есть пункт о создании должности спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу, в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море.

Кроме того, евродепутатов беспокоит возможность того, что Россия будет «незаконно добывать газ и нефть с украинской территории» и превратит Азовское море во «внутреннее озеро».

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что милитаризация в Азовском море может дестабилизировать обстановку в Черноморском регионе. «Россия недавно начала развертывание военных судов в этом районе в значительном количестве, и Украина частично отреагировала увеличением военного присутствия», — подчеркнула она.

Могерини также отметила, что «Черное море — это европейское море», и сказала, что в Европе не хотят видеть «очередного наращивания военной мощи в нашем регионе».

Ситуация в Азовском море обострилась в марте, когда украинские пограничники задержали российское судно «Норд», команду и капитана обвинили в нарушении порядка пересечения границы Украины. Впоследствии российские пограничники стали задерживать украинские суда по подозрению в браконьерстве и тщательнее их досматривать.

В сентябре власти Украины заявили, что планируют до конца года создать на Азовском море базу военного флота. Президент страны Петр Порошенко тогда подчеркнул, что Киев готовится к защите от «российское агрессии с морского направления».