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В «Роскосмосе» заявили о переносе полета космонавта из ОАЭ из-за аварии
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В «Роскосмосе» заявили о переносе полета космонавта из ОАЭ из-за аварии
Общество, 12:05
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В «Роскосмосе» заявили о переносе полета космонавта из ОАЭ из-за аварии

Полет космонавта из Объединенных Арабских Эмиратов откладывается из-за аварии на корабле «Союз». Об этом заявил исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев, сообщает «Интерфакс».

«Сдвигается на одну или две экспедиции», — сказал он.

В конце сентября 2017 года Крикалев рассказал о том, что «Роскосмос» и космическое агентство ОАЭ подписали соглашение, согласно которому Россия может помочь подготовить для эмиратов космонавтов. Стороны также договорились сотрудничать в производстве космической техники и проведении экспериментов на МКС.

В августе 2018 года в Россию приехали девять человек из ОАЭ, двоих из которых отправят в космос после отбора в Центре подготовки космонавтов. В «Роскосмосе» сообщили, что планируют полет космонавта из ОАЭ в апреле 2019 года. В госкорпорации отмечали, что запуск должен состояться на корабле «Союз МС 12».

Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» Еще 5 фото
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11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. В результате экипажу, состоящему из Алексея Овчинина и Ника Хейга, пришлось эвакуироваться из корабля. По данным аварийной комиссии, причиной стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты при монтаже на Байконуре.

Теги: ОАЭ , «Роскосмос» , «Союз МС»
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