«Роскосмос» назвал дату полета на орбиту космонавта из ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты и «Роскосмос» запланировали полет эмиратского космонавта на апрель 2019 года, сообщили в российской госкорпорации, передает «РИА Новости».

«Полет с участием эмиратского космонавта запланирован на апрель 2019 года. Запуск состоится на транспортном пилотируемом корабле «Союз МС 12», — заявили в «Роскосмосе». Кроме того, в госкорпорации ведут переговоры об организации миссии ОАЭ на МКС, которая может продлиться около месяца.

В августе в Россию приехали девять граждан ОАЭ, двое из которых будут готовы отправиться в космос после проведения отбора в Центре подготовки космонавтов.

О планах «Роскосмоса» по отправке на орбиту космонавтов из ОАЭ стало известно в 2017 году. Директор по пилотируемым программам госкорпорации Сергей Крикалев рассказал тогда, что Россия и ОАЭ подписали соглашение, по которому российская сторона поможет создать и подготовить отряд эмиратских космонавтов.

Тогда же «Роскосмос» предложил Арабским Эмиратам начать совместное производство космической техники и проведение экспериментов на МКС.