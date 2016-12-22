В Москву после пожара на МНПЗ направят бензин из других регионов

«Газпром нефть» после пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) направит в центральный регион бензин со своих предприятий в других регионах. Об этом сообщается на сайте Минэнерго России.
«Компанией ПАО «Газпром Нефть» будет задействован ресурс Ярославского НПЗ, а также Омского НПЗ в случае необходимости», — говорится в сообщении. Кроме того, бензин будет направлен на рынок региона с НПЗ других компаний во избежание его нехватки.
В сообщении также отмечается, что остановка МНПЗ продлится по меньшей мере до конца ноября. По оценкам Минэнерго, риск нехватки бензина в центральном регионе отсутствует. «Переработка нефти на НПЗ России в ноябре-декабре находится на высоком уровне, превышающем спрос», — указывается в сообщении. В Минэнерго добавили, что декабре ожидается запуск производства автомобильного бензина на НПЗ «ТАНЕКО», что сформирует профицит бензина и дизельного топлива.
Пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошел 17 ноября. Ему был присвоен третий ранг сложности. По словам заместителя директора завода Романа Романова, пожар мог возникнуть из-за деформации печи крекинговой установки. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из-за пожара на МНПЗ дефицита бензина не возникнет.