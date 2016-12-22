В Капотне загорелся нефтеперерабатывающий завод

На Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне произошел пожар, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Сообщение о возгорании по адресу: 2-й квартал Капотня, дом 7, поступило в экстренные службы в 07:26 мск. На месте происшествия работают пожарные и спасатели, площадь пожара устанавливается.

Как уточнили «РИА Новости» в МЧС, загорелась заводская установка крекинга, существует угроза перехода огня на соседнюю установку. «Действуют два очага горения высотой более 10 метров. Один из них — печь дожига», — добавили в министерстве. На месте ЧП работают 120 человек и 30 единиц техники.

По информации источника «Интерфакса», пострадавших нет, пожару присвоен второй уровень сложности.