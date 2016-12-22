Появилось снятое с беспилотника видео тушения пожара в Капотне
Общество, 13:57
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Появилось снятое с беспилотника видео тушения пожара в Капотне
Телеканал «360» опубликовал видео тушения пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе, снятое с беспилотника.
На кадрах видно, как пожарные занимаются проливкой горевшей установки по переработке нефтепродуктов.
Пожар на заводе возник утром 17 ноября, ему присвоили третий ранг сложности. К 11 часам утра возгорание было потушено, на объекте работали более 100 пожарных и более 30 единиц техники.
Причиной пожара стал прогар змеевика печи крекинговой установки, сообщали РБК в Мосэкомониторинге. По данным экологов, пожар на НПЗ не привел к повышению концентрации загрязняющих веществ в воздухе.
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что возгорание в Капотне не повлечет за собой дефицит топлива на столичных АЗС.