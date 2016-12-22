Собянин исключил дефицит топлива на АЗС из-за пожара в Капотне

На столичных АЗС не будет дефицита топлива из-за пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне. Об этом написал в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Пожар на заводе по адресу 2-й квартал Капотни, д. 1 корп. 3 начался в 07:26 мск, на место происшествия выехали более 100 пожарных и 33 единицы техники. Возгоранию был присвоен третий ранг сложности, оно было локализовано в 10:17 мск и ликвидировано в 11:02 мск.

Причиной пожара на заводе могла стать деформация печи крекинговой установки, отмечал замгендиректора НПЗ Роман Романов. Как сообщали РБК в Мосэкомониторинге, на установке Г43-107 образовался прогар змеевика печи.