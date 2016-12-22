ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,91 66,08 EUR Нал. 75,95 75,01 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5649,70 +31,70 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Министр обороны Турции допустил вывоз останков Хашкаджи в чемоданах
Лента новостей
Радикалы на акции в Киеве напали на канадского журналиста 19:08, Общество Англия победила Хорватию и вышла в полуфинал Лиги наций по футболу 19:02, Спорт 5 модных трендов этой осени 18:46, РБК Pink и KUPIVIP.RU Умер основатель и худрук театра «Суббота» Юрий Смирнов-Несвицкий 18:22, Общество СМИ узнали о плане военной операции в случае срыва соглашения по Brexit 18:03, Политика В Кремле рассказали о занятиях Путина во время перелетов 18:00, Политика МЧС проверит ТЦ после видео с закрытыми дверями при пожарной тревоге 17:38, Общество Лига наций по футболу. Англия — Хорватия. Онлайн 17:00, Спорт Песков исключил сепаратную сделку по передаче Курил Японии 16:58, Политика Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 16:55, РБК и Barilla «Наполи» отказался продать «Манчестер Юнайтед» защитника за €90 млн 16:54, Спорт Митрохин сообщил о своем задержании на акции протеста в Кунцево 16:32, Общество Министр просвещения встала на защиту не сдавших математику учителей 16:30, Общество В Кремле рассказали о подготовке встречи Путина с Трампом 16:04, Политика Появилось видео визита Путина в Псково-Печерский монастырь 15:56, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 15:50, РБК и Whirlpool Усэйн Болт анонсировал подписание контракта с футбольным клубом 15:35, Спорт Россельхознадзор запретил транзит мяса птицы из США 15:32, Общество Янукович пробудет в больнице около трех недель 15:24, Общество Следователи установили личность устроившей самоподрыв в Грозном женщины 14:43, Общество Личный опыт: я живу в пентхаусе 14:21, РБК и Элитная недвижимость Янукович не выступит в суде Киева из-за госпитализации 13:57, Политика Немецкая автогонщица попала в серьезную аварию на Гран-при Макао 13:45, Спорт Чемпиона мира по рукопашному бою заподозрили в убийстве росгвардейца 13:21, Общество Саммит АТЭС впервые за 25 лет завершился без итоговой декларации 13:18, Политика Ищенко сдал в избирком документы для участия в выборах главы Приморья 12:23, Общество СМИ анонсировали переход футболиста «Зенита» в «Милан» 12:16, Спорт Как завести горизонтальные связи на бизнес-мероприятиях 11:54, РБК и Открытие
Министр обороны Турции допустил вывоз останков Хашкаджи в чемоданах
Общество, 19:38
0
Министр обороны Турции допустил вывоз останков Хашкаджи в чемоданах

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что саудовцы могли вывезти в чемоданах останки погибшего в консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Yeni Safak.

Министр указал, что, по одной из версий, убийцы журналиста покинули Турцию через три-четыре часа после убийства. «Они могли тайно вывезти расчлененное тело Хашкаджи в чемоданах без каких-либо проблем благодаря их дипломатическому иммунитету», — сказал Акар.

США ввели санкции против 17 саудитов из-за убийства журналиста Хашкаджи
Политика

17 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что, по данным ЦРУ, убить Хашкаджи приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман аль Сауд. К таким выводам ЦРУ пришло на основе нескольких источников, в том числе телефонного звонка Хашкаджи брата наследного принца Халида бен Сальмана. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что разведывательное ведомство пока не сделало окончательных выводов об убийстве Хашкаджи.

Хашкаджи пропал после посещения саудовского консульства в Стамбуле 2 октября, Саудовская Аравия признала его гибель только 20 октября. В связи с убийством журналиста задержан 21 человек.

Теги: Саудовская Аравия , Турция , Убийство
Главное
СМИ узнали о плане военной операции в случае срыва соглашения по Brexit Политика
Материалы по теме
Трамп отказался слушать запись убийства журналиста Хашкаджи Политика
WP узнала о выводах ЦРУ насчет заказчика убийства Хашкаджи Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter