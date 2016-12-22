Министр обороны Турции допустил вывоз останков Хашкаджи в чемоданах

Турецкий министр обороны Хулуси Акар заявил, что саудовцы могли вывезти в чемоданах останки погибшего в консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает Yeni Safak.

Министр указал, что, по одной из версий, убийцы журналиста покинули Турцию через три-четыре часа после убийства. «Они могли тайно вывезти расчлененное тело Хашкаджи в чемоданах без каких-либо проблем благодаря их дипломатическому иммунитету», — сказал Акар.

17 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что, по данным ЦРУ, убить Хашкаджи приказал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман аль Сауд. К таким выводам ЦРУ пришло на основе нескольких источников, в том числе телефонного звонка Хашкаджи брата наследного принца Халида бен Сальмана. Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что разведывательное ведомство пока не сделало окончательных выводов об убийстве Хашкаджи.

Хашкаджи пропал после посещения саудовского консульства в Стамбуле 2 октября, Саудовская Аравия признала его гибель только 20 октября. В связи с убийством журналиста задержан 21 человек.