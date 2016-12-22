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Прокурор потребовал казнить обвиняемых в убийстве журналиста в Стамбуле
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Прокурор потребовал казнить обвиняемых в убийстве журналиста в Стамбуле
Политика, 14:28
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Прокурор потребовал казнить обвиняемых в убийстве журналиста в Стамбуле

Прокуратура Саудовской Аравии предъявила обвинения одиннадцати подозреваемым в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на генпрокурора королевства.

Он рассказал, что под стражей находится 21 человек. По словам генпрокурора, убийцы Хашкаджи приступили к реализации своих планов 29 сентября. Как сообщает Reuters, прокуратура намерена потребовать смертной казни для пяти обвиняемых.

По данным прокуратуры, одним из причастных по делу об убийстве Хашкаджи оказался бывший высокопоставленный сотрудник саудовской разведки и советник наследного принца Ахмед Ассири, передает AP. Сообщается, что Ассири отдал приказ насильно вернуть журналиста в Саудовскую Аравию.

В октябре о том, что Хашкаджи был убит после формального приказа Ассири, со ссылкой на источники сообщали издания Sabah и Hurriet. Его отправили в отставку 20 октября, после того как Эр-Рияд признал смерть журналиста.

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Журналист The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство признало его убийство только 20 октября. В отставку отправили советника королевского двора, генерала Ахмеда Ассири. NYT писала, что Саудовская Аравия планирует обвинить генерала в причастности к убийству журналиста, чтобы отвести подозрения от наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Теги: Саудовская Аравия , журналист , Убийство
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