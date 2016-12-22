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Генпрокурор Украины Луценко пообещал уйти в отставку
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Генпрокурор Украины Луценко пообещал уйти в отставку
Политика, 14:07
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Генпрокурор Украины Луценко пообещал уйти в отставку
Свое решение он объяснил «пропагандистской кампанией», которая началась после гибели херсонской активистки. Материалы СМИ, в которых говорилось о причастности к ее смерти властей Украины, Луценко назвал «пиаром на крови»
Юрий Луценко   (Фото: Денис Шмакин / Zuma / ТАСС)

Во время выступления в Верховной раде генпрокурор Украины Луценко заявил, что уходит в отставку, сообщает «112 Украина». Свое решение он объяснил «пропагандистской кампанией», которая началась после гибели активистки Екатерины Гандзюк.

Заявления в прессе, в которых среди возможных виновников убийства назывались представители украинской власти, он назвал «пиаром на крови». «Много тех, кто прикрывается ее именем», — заявил он.

По словам Луценко, попытка распространить на всех телеканалах лишь одну версию убийства негативно повлияла на ход следствия. «Этим людям нужен не результат, а пиар ради борьбы за власть. Сегодня обвиняют не Путина, который напал на Украину и убил тысячи солдат и мирных жителей, а Петр Порошенко. Сегодня обвиняют не Януковича, который разворовал Украину и сбежал в Москву, а тех, кто отобрал у него полтора миллиарда и вернул в бюджет», — сказал генпрокурор.

«Чтобы показать, что никто за власть не цепляется, я ухожу в отставку. Я свою работу выполнял и буду выполнять. Но терпеть обвинения, когда следствие работает, я не намерен. Пусть журналист Мустафа Найем занимается расследованием, а я ухожу», — сказал Луценко.

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Накануне Найем, который является депутатом Рады, заявил, что несколько членов парламента потребовали создать комиссию для расследования нападений на общественных активистов в последние два года. В затягивании решения этого вопроса он обвинил жену генпрокурора Ирину Луценко, которая является представителем Порошенко в Раде. 

Также 75 общественных организаций подписали обращение с требованием отправить в отставку Луценко и главу МВД Арсена Авакова. В качестве причины они назвали несостоятельность правоохранительной системы и неспособность расследовать многочисленные нападения на общественных активистов, сообщает издание «Вести». Найти виновных потребовали также послы Франции, Канады и Великобритании. Ускорить расследование призвал и Государственный департамент США.

На Украине умерла облитая кислотой чиновница Херсонского горсовета
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Екатерина Гандзюк — участница Евромайдана, боровшаяся с пророссийскими настроениями в Херсонской области и обвинявшая чиновников МВД Украины в коррупции. В последние годы она была советником мэра Херсона и управляющим делами исполкома горсовета.

Три месяца назад на 33-летнюю Гандзюк было совершено покушение. Неизвестный облил ее серной кислотой, в результате чего женщина получила ожог 35% поверхности тела. После долгого лечения она 4 ноября умерла в больнице из-за отрыва тромба.

В нападении подозревают пятерых бывших участников АТО на востоке Украины. На данный момент двое из них находятся под стражей, трое — под домашним арестом. Четверо подозреваемых признали свою вину.

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Юрий Луценко , Украина
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