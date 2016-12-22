Премьер Нидерландов не поддержал идею единой европейской армии

Нидерланды полагаются на НАТО в вопросах безопасности и считают, что идея создания единой европейской армии преждевременна, заявил премьер-министр страны Марк Рютте после заседания кабинета министров, передает Reuters.

«НАТО остается краеугольным камнем нашей оборонной политики», — сказал он.

Премьер комментировал предложение создать общеевропейские войска, с которым 6 ноября выступил французский президент Эмманюэль Макрон. Выступая в эфире радиостанции Europe 1, он сказал, что из-за того, что президент США Дональд Трамп заявил о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией, пострадает Европа. Для обеспечения ее безопасности необходима общеевропейская армия, подчеркнул Макрон.

«Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», — сказал он, добавив, что Европа должна быть способна защитить себя без помощи США.

Трамп ответил на это, напомнив о двух мировых войнах. «Они были вынуждены учить немецкий язык в Париже, до того как туда пришли США. Платите за НАТО или нет!» — написал он в Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею Макрона. По ее словам, европейские вооруженные силы дополнят НАТО и покажут, что между европейскими странами не будет войн в будущем.

Президент России Владимир Путин сказал, что для Европы как для мощного экономического союза «вполне естественно» желать независимости и сохранения суверенитета в сфере обороны и безопасности.