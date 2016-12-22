Трамп напомнил Макрону о роли Германии в двух мировых войнах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал идею президента Франции Эмманюэля Макрона о создании отдельной от НАТО европейской армии для защиты от Китая, России и США.
«Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но [вспомните] о Германии во время Первой и Второй мировых войн, чем это кончилось для Франции? Они были вынуждены учить немецкий язык в Париже, до того как туда пришли США. Платите за НАТО или нет!» — написал он на своей странице в Twitter.
О том, что Европе нужно быть готовой самостоятельно защищаться от России, Китая и США, Эмманюэль Макрон заявил в эфире радиостанции Europe 1 в начале ноября.
Такое заявление президент Франции сделал после того, как Вашингтон заявил о выходе из соглашения о ракетах средней и малой дальности с Россией. В разговоре с Трампом по телефону Макрон указал на важность этого документа для Европы.
Трамп публично комментирует идею Макрона не в первый раз: ранее президент США называл ее оскорбительной.
«Но, возможно, Европе сначала следует заплатить свою справедливую долю в финансировании НАТО, которую [сейчас] в значительной степени субсидируют США!» — предположил Трамп в своем Twitter накануне визита в Париж, где проходили памятные мероприятия в честь 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.