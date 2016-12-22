Меркель поддержала идею Макрона создать единую европейскую армию

Канцлер Германии Ангела Меркель публично поддержала идею создать европейскую армию, выдвинутую президентом Франции Макроном. Ранее тот заявил, что Европа должна быть готова к защите своих интересов без помощи США

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель (слева направо) (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Единая европейская армия показала бы миру, что в Европе невозможна война. заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге, сообщает Reuters.

«Мы должны работать над нашим видением настоящей европейской армии», — заявила Меркель, отметив, что такая сила должна быть создана в один прекрасный день.

По ее словам, этот шаг покажет, что в будущем война между европейскими странами невозможна, а также будет хорошим дополнением к силам НАТО.

Ранее к созданию собственной армии ЕС призвал президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, эти военные силы должны быть готовы защищать Европу от России, Китая и даже от США.

Предложение Макрона вызвало критику со стороны президента США Дональда Трампа.

«Эммануэль Макрон предлагает создать свою собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но [вспомните] о Германии во время Первой и Второй мировых войн, чем это кончилось для Франции? Они были вынуждены учить немецкий язык в Париже, до того как туда пришли США. Платите за НАТО или нет!» — написал он на своей странице в Twitter.

Заявление Макрона последовало после того, как Дональд Трамп объявил о выходе США из соглашения с Россией о ракетах средней и малой дальности. По мнению президента Франции, Европа в ограничениях этих вооружений нуждалась в первую очередь.

Комментируя идею Макрона, президент России Владимир Путин отметил, что для Европы как для мощного экономического союза вполне естественно желание быть независимыми, самодостаточными и сохранить суверенитет в сфере безопасности и обороны. Он также отметил, что создание такой армии — это положительный процесс для укрепления многополярного мира. «В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией», — резюмировал президент.