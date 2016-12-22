Путин оценил идею Макрона о создании общеевропейской армии

Президент России Владимир Путин сказал, что для Европы как для «мощного» экономического союза «вполне естественно» желание быть независимыми, самодостаточными и сохранить суверенитет в сфере безопасности и обороны. Об этом российский лидер заявил в интервью RT France, комментируя предложение президента Франции создать общеевропейские вооруженные силы. Перевод интервью опубликовал RT.

Путин напомнил, что с подобной инициативой выступал бывший французский лидер Жак Ширак, и о создании такой армии российский лидер слышал от него. Президент России отметил, что Макрон «реанимировал» эту идею.

Российский лидер сказал, что создание такой армии — это «положительный процесс» для укрепления многополярного мира. «В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией», — сказал Путин.

Во вторник, 6 ноября, президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за создание общеевропейской армии. По его словам, без нее нельзя будет защитить граждан Евросоюза. «Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе», — сказал Макрон. Он отметил, что также Европа должна быть способна сама себя защищать, без поддержки США.