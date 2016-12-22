Украинские пограничники назвали число задержанных за заход в Крым судов

На Украине задержали 15 судов за посещение портов Крыма, передает агентство УНН со ссылкой на украинскую Госпогранслужбу.

«В общем задержаны и находятся в портах Бердянска и Мариуполя 15 судов. Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в ведомстве. Пограничники отметили, что всего в их поле зрения находится 940 «судов-нарушителей», большая часть из которых обслуживает «оккупированные порты».

Ситуация в Азовском море обострилась, после того как в марте украинские пограничники задержали российское рыболовецкое судно «Норд», моряков привлекли к административной ответственности за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию», капитана Владимира Горбенко — к уголовной.

Семь моряков с «Норда» в октябре обменяли на граждан Украины, задержанных российскими пограничниками за незаконный промысел рыбы. Само судно «Норд» попытались продать, но торги не состоялись из-за отсутствия принятых организатором торгов заявок.