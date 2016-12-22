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Ким Чен Ын поручил раздать детям подаренные Южной Кореей мандарины
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Ким Чен Ын поручил раздать детям подаренные Южной Кореей мандарины
Общество, 09:36
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Ким Чен Ын поручил раздать детям подаренные Южной Кореей мандарины

Лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился раздать школьникам, детям и жителям Пхеньяна мандарины, подаренные властями Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Ким Чен Ын также поблагодарил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина за подарок.

Власти Южной Кореи отправили 200 т мандаринов в КНДР 11 ноября, четыре самолета с грузом из 20 тыс. коробок вылетели с острова Чеджудо. Южнокорейские власти указывали, что этот фрукт «редко встречается в Северной Корее».

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На сентябрьском межкорейском саммите Ким Чен Ын подарил Мун Чжэ Ину 2 т деликатесных грибов мацутакэ, а также двух собак редкой охотничьей породы пхунсан, которую вывели в Северной Корее.

Теги: Ким Чен Ын , Мун Чжэ Ин , КНДР , Южная Корея
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