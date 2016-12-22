Власти Южной Кореи подарили КНДР 200 т мандаринов в ответ на грибы

Власти Южной Кореи отправили в КНДР 200 тонн мандаринов в ответ на подаренные президенту страны деликатесные грибы. Об этом сообщает агентство Yonhap.
«Мандарины были выбраны, потому что они сейчас в сезоне, и это своего рода плод, который редко встречается в Северной Корее», — сказал представитель президента Республики Корея.
Грузовые самолеты с фруктами отправили с острова Чеджудо. На борту также находились заместитель министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сон и секретарь президента по двусторонним отношениям Со Хо.
Мандарины упаковали в 20 тыс. коробок и разделили на четыре партии, для каждой из которых подготовили по четыре самолета.
20 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын преподнес президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину две тонны деликатесных грибов мацутакэ. Мун Чже Ин отдал подарок членам разделенных семей, которые еще не воссоединились со своими родственниками в Северной Корее. Также Ким Чен Ын подарил южнокорейскому лидеру двух собак редкой охотничьей породы пхунсан, которую вывели в Северной Корее.
С 18 по 20 сентября проходил саммит лидеров КНДР и Южной Кореи. По итогам встречи, они подписали декларацию о безъядерной Корее, а также всеобъемлющее военное соглашение, направленное на снижение напряженности и предотвращение случайных столкновений.