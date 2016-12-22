Корейская разведка рассказала о программе слежки за здоровьем Ким Чен Ына

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что следит за состоянием здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына с помощью компьютерной программы. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Разведчики заявили, что программа, которая действует уже на протяжении нескольких лет, анализирует видеоизображения Ким Чен Ына и создает трехмерную модель, таким образом отслеживая состояние здоровья северокорейского лидера. В разведслужбе подчеркнули, что в целом Ким Чен Ын относительно здоров, несмотря на проблемы с избыточным весом и предрасположенностью к диабету и высокому давлению.

В январе 2018 года пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс отмечала, что президент США Дональд Трамп и граждане Америки «должны быть обеспокоены психическим здоровьем» Ким Чен Ына.