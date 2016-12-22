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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы
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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы
Политика, 13:29
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Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух собак редкой породы
По примеру своего отца Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи двух щенков малоизвестной за пределами КНДР охотничьей породы. 18 лет назад Ким Чен Ир пытался таким же подарком закрепить результаты переговоров
Подаренные Ким Чен Ыном щенки в саду у резиденции президента Южной Кореи (Фото: Reuters)

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину двух собак редкой охотничьей породы пхунсан, которая была выведена в КНДР и почти неизвестна за пределами страны. Как сообщает Reuters, подарок сделан в честь проведения межкорейского саммита, который состоялся с 18 по 20 сентября в Пхеньяне.

Собаки после прохождение необходимых процедур были в четверг, 27 сентября, переданы Южной Корее и переправлены через демилитаризованную зону.

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Агентство отмечает, что Мун любит животных и об этой его слабости давно известно. Ким стал не первым лидером КНДР, который подарил собак президенту соседней страны. В 2000-м году предыдущий лидер КНДР Ким Чен Ир отправил в Сеул двух собак такой же породы.

​Порода пхунсан была выведена из северокорейских волков, она получила название от имени одного из округов в КНДР.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Пхеньян , КНДР , подарок
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