Ким Чен Ын подарил президенту Южной Кореи 2 т деликатесных грибов

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в качестве подарка преподнес президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину 2 т деликатесных грибов мацутакэ. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на пресс-секретаря главы Южной Кореи.

«Пока президент и его жена продолжают визит в Северную Корею, к нам прибыл подарок Ким Чен Ына», — заявил пресс-секретарь, добавив, что грибы доставили в Сеул самолетом утром 20 сентября.

По его словам, Мун Чжэ Ин отдал распоряжение направить эти грибы членам разделенных семей, которые еще не воссоединились с близкими, живущими в Северной Корее.

Саммит лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина проходит с 18 по 20 сентября. По итогам встречи они подписали декларацию о безъядерной Корее и о всеобъемлющее военное соглашение, реализация мер которого позволит приблизить «эпоху мира и процветания».​

Также Пхеньян и Сеул сосредоточились на воссоединении разлученных с 1953 года семей.