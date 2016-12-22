Винницкое духовенство отказалось присоединяться к Украинской церкви

В Виннице священники осудили «грубое антиканоническое вмешательство Константинопольского патриархата в жизнь [украинской] церкви» и поддержали митрополита Онуфрия, предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает Strana.ua.

Также духовенство не поддержало правящего архиерея, митрополита Винницкого и Барского Симеона, который отказался подписать решение собора епископов УПЦ МП от 13 ноября о разрыве евхаристического общения с Константинополем из-за его «антиканонических решений».

Накануне митрополит Симеон в интервью «Укринформу» сообщил, что «никогда не скрывал, что являюсь сторонником автокефалии, но, как и большинство архиереев, ожидал, что мы получим ее от РПЦ». При этом он назвал собор епископов УПЦ МП «еще одной попыткой затормозить процесс предоставления автокефалии и создания поместной православной церкви» в стране.

В начале октября Вселенский патриархат установил каноническое общение с двумя украинскими церквями, на глав которых ранее была наложена анафема, таким образом начав процесс предоставления автокефалии. В ответ РПЦ и УПЦ МП разорвали евхаристическое общение с Константинополем и запретили своим прихожанам посещать храмы, принадлежащие Вселенскому патриархату.

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Украиной и Вселенским патриархатом. По словам украинского лидера, подписание документа завершает процесс предоставления автокефалии для украинской церкви.

Объединительный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви должен пройти до конца 2018 года. В РПЦ назвали этот собор «канонически ничтожным сборищем».