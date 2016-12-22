МИД Швейцарии открестился от отказа Давоса пригласить Дерипаску и Костина

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ), который ежегодно проходит в Давосе, независимы в своих действиях и имеют право приглашать на встречи кого считают нужным. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД Швейцарии Кароль Вэлти.

Отвечая на вопрос о том, может ли Швейцария как страна-хозяйка форума урегулировать вопрос участия российской делегации, Вэлти сказала, что законы страны гарантируют независимость ВЭФ, а также свободу самостоятельно определять участников мероприятия в Давосе​.

Как сообщила 6 ноября газета Financial Times, на форум в Давосе не позвали главу ВТБ Андрея Костина, владельца «Реновы» Виктора Вексельберга и совладельца UC Rusal Олега Дерипаску из-за того, что США ввели против них санкции.

Позднее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что если организаторы форума не пересмотрят свое решение насчет приглашений российским бизнесменам, Москва не станет направлять на мероприятие госслужащих и представителей компаний с госучастием. В свою очередь российский президент Владимир Путин сказал, что отсутствие России на ВЭФ на авторитете страны в мировой экономике «точно не скажется».