Курс доллара на Московской бирже опустился ниже ₽66

Курс доллара в ходе торгов в четверг, 15 ноября, опустился ниже 66 руб. впервые с 7 ноября, следует из данных Московской биржи.

Так, в 21:25 один доллар стоил 65,95 руб. К 21:30 он достиг минимума в 65,91 руб. При этом максимум за день доллар показал во время открытия торгов — за него в 10:00 давали 66,98 руб., однако сразу же снизился до отметки 66,53 руб. Ранее сообщалось, что курс евро на Мосбирже снизился на 1,03 руб. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 74,9 руб.

Во вторник, 13 ноября, курс евро и доллара по отношению к рублю начал расти после того, как стоимость барреля нефти марки Brent опустилась ниже $67. Президент России Владимир Путин тогда подчеркнул, что бюджет страны рассчитан с учетом цены $40 за баррель, а «оптимальной» стоимостью нефти, по его словам, были бы $70 за баррель.

В конце октября аналитики из Института Гайдара допустили, что курс доллара может вырасти до 80–90 руб. в том случае, если цена нефти упадет до $50–55 за баррель, а внешние санкции и покупки валюты на внутреннем рынке сохранятся.