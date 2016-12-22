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Путин призвал обеспечить оптимальную цену на нефть в $70 за баррель
Бизнес, 12:47
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Путин призвал обеспечить оптимальную цену на нефть в $70 за баррель
Президент не стал говорить, нужно ли ограничивать добычу нефти, но заявил, что цена на нее должна быть «оптимальной» для производителей и для потребителей — в районе $70 за баррель
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Необходимо обеспечить оптимальную цену на нефть для потребителей и производителей, считает президент России Владимир Путин. Такое заявление сделал Путин на пресс-конференции в Сингапуре, передает «Интерфакс».

«Нужна оптимальная цена и для производителей, и для потребителей. Вот то, что есть сейчас, то, что было совсем недавно — около 70 долларов за баррель, — нас вполне устраивает», — добавил он.

При этом президент не стал говорить о том, что добычу нужно ограничивать, отметив, что это чувствительный в том числе и для бюджета России вопрос.

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Путин также напомнил, что текущий российский бюджет рассчитан исходя из цены $40 за баррель. «Это дает нам возможность уверенно себя чувствовать, работать спокойно, стабильно, добиваться очень хороших результатов, которые отражаются на макроэкономике», — сказал президент, отметив, что в этом году у России бюджет «почти наверняка» будет ​профицитным.

Путин также отметил, что при минимальном внешнем долге в 15% ВВП и положительном сальдо торгового баланса в $100–120 млрд складывается «хорошая база» для того, чтобы работать над достижением более высоких темпов роста ВВП и заниматься структурными преобразованиями.

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Вечером во вторник, 13 ноября, цены на нефть упали почти на 7% — на $4,65, торги январскими фьючерсами на Brent закрылись на отметке $65,47 за баррель. Упали и декабрьские фьючерсы американской нефти марки WTI — на $4,24, до $55,69 за баррель. Однако уже 14 ноября цены на нефть повысились, поднявшись выше отметки $66 за баррель Brent.

Ранее опрошенные РБК эксперты отмечали, что цена в $70–80 за баррель соответствует балансу спроса и предложения, а текущее падение цен не в последнюю очередь обусловлено краткосрочными спекулятивными действиями трейдеров.

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