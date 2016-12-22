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Евро на Московской бирже подешевел более чем на рубль
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Евро на Московской бирже подешевел более чем на рубль
Бизнес, 19:38
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Евро на Московской бирже подешевел более чем на рубль

Курс евро на Московской бирже снизился на 1,03 руб. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов — до 74,93 руб., свидетельствуют данные торгов.

В предыдущий раз ниже 75 руб. курс евро опускался 2 ноября этого года.

Курс евро пробил отметку в 75 руб. в апреле 2018 года на фоне санкций, введенных США. С тех пор стоимость евро и доллара на Московской бирже испытывает серьезные колебания.

В минувший вторник, 13 ноября, стоимость барреля нефти Brent на Лондонской бирже упала ниже $67 за баррель и спровоцировала рост курса евро и доллара к рублю, однако уже 14 ноября цены на нефть повысились, поднявшись выше отметки $66 за баррель Brent.

Комментируя падение цен на нефть, президент России отметил, что «оптимальной» будет стоимость барреля марки Brent на уровне около $70 баррель, а также напомнил, что текущий российский бюджет рассчитан при цене в $40 за баррель.

Теги: курс евро , Московская биржа
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