SANA сообщило о 60 пострадавших из-за удара международной коалиции

Сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на источник сообщает, что в понедельник, 12 ноября, международная коалиция нанесла авиаудар, в результате которого были «убиты или ранены» 60 мирных жителей.

По данным собеседника агентства удар нанесли по деревне Шааф в провинции Дейр-эз-Зор. Источник SANA не уточнил, сколько мирных жителей погибло, а сколько получили ранения и привел только общее число — 60.

SANA неоднократно сообщало о жертвах среди мирного населения в результате авиаударов коалиции. Так, 10 ноября со ссылкой сирийское государственное информагентство со ссылкой на источники заявило, что при авиаударе коалиции по району Хавама в городе Ханджин погибли 26 человек.

5 ноября, по данным SANA, трое детей погибли в деревне Шааф и о применении боеприпасов с белым фосфором в Ханджине. В Пентагоне в октябре заявляли, что не используют запрещенное вооружение в Сирии и оценивают наносимые коалицией удары с точки зрения «военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности».