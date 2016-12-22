Эр-Рияд пообещал подать в суд на СМИ Катара и Турции из-за Хашкаджи

Катарские и турецкие СМИ распространяют дезинформацию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд причастен к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи, Эр-Рияд подаст на издания в суд. Об этом на брифинге рассказал глава МИД королевства Адель Аль Джубейр, трансляцию ведет телеканал Sky News Arabia.

«Наследный принц не имеет никакого отношения к делу Хашкаджи. СМИ Турции и Катара проводят жесткую информационную кампанию против королевства, мы будет разбирать это дело в суде», — сказал Аль Джубейр.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября, в последний раз его видели в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее в Эр-Рияде признали смерть журналиста.

По делу об исчезновении Хашкаджи был задержан 21 человек, по данным газеты The New York Times, пятеро из них связаны с Аль Саудом, еще как минимум девять работали в спецслужбах королевства. Президент США Дональд Трамп также допускал, что саудовский наследник престола может быть причастен к убийству Хашкаджи. В Эр-Рияде отрицают все обвинения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 ноября заявил, что убийца Хашкаджи находится среди задержанных. Прокуратура Саудовской Аравии 15 ноября предъявила обвинения одиннадцати подозреваемым в убийстве журналиста, также прокуроры намерены потребовать смертной казни для пятерых обвиняемых.