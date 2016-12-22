ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,15 64,85 EUR Нал. 76,60 75,22 USD Бирж. 65,31 -0,34 EUR Бирж. 75,62 -0,39 USD ЦБ. 65,53 -0,22 EUR ЦБ. 75,92 -0,13 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6763,20 +33,70 IMOEX 2417,26 +1,18% RTSI 1165,87 +1,67% Brent 80,70 +0,46% DJIA 25804,53 +2,19% Nasdaq 7645,05 +2,88%
NYT связала подозреваемых по делу о пропаже Хашкаджи с саудовским принцем
Лента новостей
YouTube восстановил работу после сбоя 06:58, Технологии и медиа NYT связала подозреваемых по делу о пропаже Хашкаджи с саудовским принцем 06:44, Политика СМИ узнали о планах Канады помиловать осужденных за хранение марихуаны 06:35, Общество Паромную переправу Сахалина с материком закрыли на двое суток 06:04, Общество NBC узнал о санкциях США против компаний из России из-за работы в Сирии 05:34, Политика В работе YouTube произошел глобальный сбой 05:12, Технологии и медиа Глава МВФ отложила поездку в Саудовскую Аравию после пропажи журналиста 04:52, Политика Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до 29 человек 04:35, Общество Букеровскую премию получила писательница из Северной Ирландии 04:20, Общество Администрация Мелании Трамп ответила на видео с раздеванием в Белом доме 04:04, Политика Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 04:00, РБК и Philips Трамп назвал самую главную для себя угрозу 03:28, Политика Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик 03:13, Экономика Венесуэла отказалась использовать доллар на валютном рынке из-за санкций 03:00, Политика Суд на 3 года запретил Маску занимать пост главы совета директоров Tesla 02:28, Бизнес Иран заявил об убийстве организатора теракта на военном параде в Ахвазе 01:48, Политика Politico назвало Хизер Нойерт кандидатом в постпреды США при ООН 01:43, Политика Стало известно имя погибшего при крушении Су-27 на Украине 01:25, Общество BMW представила кроссовер X7 и объявила его российские цены 01:14, Авто Петербургский «Лахта Центр» получил разрешение на ввод в эксплуатацию 00:59, Бизнес Россия вернулась к сокращению своих вложений в гособлигации США 00:50, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 00:47, РБК и Thomson Reuters Трамп усомнился в участии экс-мэра Нью-Йорка в выборах президента США 00:32, Политика Сборная Франции одержала победу над Германией в Лиге наций 00:25, Спорт Более половины россиян назвали Мамаева с Кокориным виновниками драк 00:00, Политика Власти предложили радикально ослабить валютный контроль 00:00, Экономика Google решила брать плату за предустановку своих приложений в Европе 16 окт, 23:57, Бизнес СМИ узнали о предложении Еврокомиссии продлить переходный период Brexit 16 окт, 23:46, Политика
NYT связала подозреваемых по делу о пропаже Хашкаджи с саудовским принцем
Политика, 06:44
0
NYT связала подозреваемых по делу о пропаже Хашкаджи с саудовским принцем
Турецкая полиция определила подозреваемых в деле о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. По данным NYT, пятеро из них связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом
Правозащитники и друзья Джамаля Хашкаджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле   (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Один из подозреваемых, установленных турецкой стороной, по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, был частым сопровождающим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, утверждает The New York Times.

В частности, пишет газета, он попадал на фото вместе с принцем во время его визитов в Париж, в Мадрид, а также Хьюстон, Бостон и в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

СМИ узнали об уликах убийства журналиста в дипмиссии Эр-Рияда в Стамбуле
Политика

Издание публикует одну из фотографий, на которой одновременно изображены саудовский принц и, как утверждает газета, один из подозреваемых, названных турецкой стороной. Оба изображены в окружении других людей во время визита саудовского принца в Хьюстон в апреле 2018 года. По данным издания, речь идет человек по имени Махер Абдулазиз Мутреб. Он, как утверждает NYT, был дипломатом, назначенным на службу в посольство Саудовской Аравии в Лондоне в 2007 году. Он много путешествовал с наследным принцем, возможно, в качестве его телохранителя, пишет газета.

Вопросы саудитам: испортит ли «дело Хашкаджи» отношения США с союзником
Мнение

Еще трое подозреваемых связаны со службой безопасности саудовского принца, а пятый подозреваемый является судебным врачом и занимает руководящие посты в министерстве внутренних дел королевства и медицинских учреждениях, пишет издание.

Кроме того, NYT утверждает, что по меньшей мере девять из 15 подозреваемых, установленных турецкой полицией, работали в саудовских службах безопасности, военных структурах или других министерствах.

Журналист Джамаль Хашкаджи — обозреватель американской The Washington Post – неоднократно выступал с критикой саудовских властей. 2 октября журналист пропал, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда он прибыл для получения необходимых документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. После визита в консульство Хашкаджи не вышел на связь, его невеста в день исчезновения ждала его у входа в здание консульства в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства. Накануне турецкая полиция в течение девяти часов проводила обыски в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщает Associated Press, полиции удалось обнаружить улики, указывающие на то, что журналист был убит в здании дипмиссии. 

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Саудовская Аравия , журналисты , наследный принц
Главное
Долг Росимущества перед бюджетом вырос в 59 раз Экономика
Материалы по теме
СМИ узнали об уликах убийства журналиста в дипмиссии Эр-Рияда в Стамбуле Политика
Трамп заявил о сомнениях в сообщении CNN по пропавшему журналисту Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter