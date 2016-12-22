NYT связала подозреваемых по делу о пропаже Хашкаджи с саудовским принцем

Турецкая полиция определила подозреваемых в деле о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. По данным NYT, пятеро из них связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом

Правозащитники и друзья Джамаля Хашкаджи у консульства Саудовской Аравии в Стамбуле (Фото: Murad Sezer / Reuters)

Один из подозреваемых, установленных турецкой стороной, по делу об исчезновении саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, был частым сопровождающим наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, утверждает The New York Times.

В частности, пишет газета, он попадал на фото вместе с принцем во время его визитов в Париж, в Мадрид, а также Хьюстон, Бостон и в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке.

Издание публикует одну из фотографий, на которой одновременно изображены саудовский принц и, как утверждает газета, один из подозреваемых, названных турецкой стороной. Оба изображены в окружении других людей во время визита саудовского принца в Хьюстон в апреле 2018 года. По данным издания, речь идет человек по имени Махер Абдулазиз Мутреб. Он, как утверждает NYT, был дипломатом, назначенным на службу в посольство Саудовской Аравии в Лондоне в 2007 году. Он много путешествовал с наследным принцем, возможно, в качестве его телохранителя, пишет газета.

Еще трое подозреваемых связаны со службой безопасности саудовского принца, а пятый подозреваемый является судебным врачом и занимает руководящие посты в министерстве внутренних дел королевства и медицинских учреждениях, пишет издание.

Кроме того, NYT утверждает, что по меньшей мере девять из 15 подозреваемых, установленных турецкой полицией, работали в саудовских службах безопасности, военных структурах или других министерствах.

Журналист Джамаль Хашкаджи — обозреватель американской The Washington Post – неоднократно выступал с критикой саудовских властей. 2 октября журналист пропал, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Туда он прибыл для получения необходимых документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции. После визита в консульство Хашкаджи не вышел на связь, его невеста в день исчезновения ждала его у входа в здание консульства в течение пяти часов, после этого сотрудники дипмиссии сказали ей, что тот уже ушел.

Власти Саудовской Аравии утверждают, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства. Накануне турецкая полиция в течение девяти часов проводила обыски в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщает Associated Press, полиции удалось обнаружить улики, указывающие на то, что журналист был убит в здании дипмиссии.