Эрдоган заявил о нахождении убийцы Хашкаджи в Саудовской Аравии

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что среди 18 задержанных человек в Саудовской Аравии есть убийца журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом турецкий лидер сказал перед поездкой во Францию. Его слова передает издание Daily Saba.



По его словам, Эр-Рияд знает, что среди 15 саудитов, которые прибыли накануне пропажи журналиста 2 октября, есть его убийца. «15 человек, которые прибыли в Стамбул и которые находятся среди 18 задержанных саудовскими властями, точно знают, кто убил Джамаля Хашкаджи и где его тело. Саудовская Аравия может узнать это, заставив говорить этих 15 человек», — сказал Эрдоган. Он выразил уверенность, что убийца находится среди них. «Нет нужды искать его где-то еще», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также сообщил, что Турция передала аудиозаписи с места убийства Хашкаджи Саудовской Аравии, США, Германии, Франции и Британии. По его словам, на них записаны «переговоры и все остальное». Ранее источник в турецких властях сообщил, что у Анкары есть аудиозапись, на которой слышен момент убийства.

В начале ноября Эрдоган в колонке для The Washington Post написал, что приказ об убийстве Хашкаджи поступил «из самых высоких уровней» правительства Саудовской Аравии. Однако турецкий лидер отметил, что не верит в причастность к этому саудовского короля Салмана Аль Сауда.



Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября, после того как вошел в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Тело журналиста до сих пор так и не нашли. В Эр-Рияде признали, что Хашкаджи мертв.



Издание The New York Times сообщало, что пятеро из задержанных были связаны с наследным принцем Мухаммедом Аль Саудом и как минимум девять из подозреваемых работали в саудовских спецслужбах. Власти Саудовской Аравии все обвинения отрицают.

В октябре издания Sabah и Hurriyet со ссылкой на источники сообщали, что убить журналиста приказал высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассир, а исполнял приказ атташе саудовского генконсульства в Стамбуле Ахмед Абдулла Альмузаини. Он передал план преступления консулу Мухаммеду аль Утейби.