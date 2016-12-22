Глава Челябинска ушел в отставку

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с руководством Челябинска объявил об отставке мэра города Евгения Тефтелева, сообщается на странице правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский объявил о смене главы Челябинска Евгения Тефтелева», — говорится в сообщении.

Исполняющего обязанности мэра Челябинска должна назначить городская дума, внеочередное заседание по этому вопросу назначено на 20 ноября.

Дубровский мотивировал отставку Тефтелева необходимостью дать городу «новый импульс для развития».

По словам источников Znak.com, исполняющим обязанности главы города может стать вице-мэр по правовым вопросам и имуществе Владимир Елистратов, до прихода в администрацию Челябинска работавший в министерстве промышленности региона. Информированный собеседник «Интерфакса» заявил, что в число наиболее вероятных кандидатов на пост главы Челябинска входят также заместитель мэра Наталья Котова и глава контрольно-счетной палаты области Алексей Ложкин.

В конце сентября в Челябинске ввели режим повышенной опасности, причиной стал отказ нескольких компаний вывозить мусор из города, после того как городскую свалку закрыли на рекультивацию. После этого был введен режим ЧС. Проверка, организованная прокуратурой, выявила 334 площадки, мусор с которых не вывозили.

В результате в отношении должностных лиц администрации города и МУП «Горэкоцентр» возбудили уголовные дела по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК), а также административные — за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами (ст. 8.2 КоАП).