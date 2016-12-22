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Глава Челябинска заявил о выходе города на плановый вывоз мусора
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Глава Челябинска заявил о выходе города на плановый вывоз мусора
Общество, 09:51
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Глава Челябинска заявил о выходе города на плановый вывоз мусора

Челябинск выходит на плановый режим вывоза мусора с контейнерных площадок с 1 октября. Об этом рассказал глава города Евгений Тефтелев, передает «РИА Новости».

«На полигоны Урефты и Полетаево за последние две недели вывезли более 9 тыс. т мусора. Важно, что мы первый этап прошли и с сегодняшнего дня выходим на плановую уборку мусора», — рассказал он.

Тефтелев отметил, что организовать масштабный вывоз мусора за последние четыре дня помогли дополнительные мусоровозы. Он добавил, что они продолжают работать в две смены в усиленном режиме, некоторые в ночную смену. Как рассказали «РИА Новости» в пресс-службе администрации Челябинска, режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.

24 сентября в Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за того, что около десяти компаний отказались вывозить мусор из города после закрытия городской свалки на рекультивацию. На следующий день был введен режим ЧС. Глава минэкологии области Сергей Лихачев рассказал РБК, что часть взбунтовавшихся компаний является бывшими хозяевами мусорного бизнеса, им принадлежала закрывшаяся свалка.

Прокуратура Челябинска организовала проверку и выявила 334 мусорные площадки, откуда не вывозили отходы. В результате в отношении должностных лиц городской администрации и МУП «Горэкоцентр» возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). Помимо этого возбудили еще 21 дело об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами).

Теги: Челябинск , мусор , коллапс
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