В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусорного коллапса

Из-за отказа ряда компаний вывозить мусор на новый полигон в Челябинске произошел мусорный коллапс, власти объявили режим повышенной опасности. По заверениям чиновников, альтернативные подрядчики найдены, вывоз мусора восстановлен

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В связи с отказом ряда компаний вывозить мусор из Челябинска глава города Евгений Тефтелев объявил о введении режима повышенной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации Челябинска.

«Порядка десяти компаний после закрытия городской свалки отказались вывозить мусор по действующим тарифам из-за увеличения транспортного плеча. С четверга, 20 сентября, работа по замещению таких подрядчиков была активизирована и на сегодняшний день полностью завершена», — говорится в сообщении.

По словам Тефтелева, к концу недели новые, «альтернативные», подрядчики вышли на стандартный объем вывоза в 350 т мусора в день. «Однако, в четверг частная компания «Горэкоцентр плюс», имеющая прямые договоры с населением, также прекратила убирать мусор. Еще раз разъяснили им все меры, которые предлагаются правительством Челябинской области, достигли понимания. Но, по нашим сведениям, работа компанией ведется лишь на 20%. Сейчас эту ситуацию проверит прокуратура и контрольно-счетная палата», — цитирует портал слова мэра.

Глава м​инэкологии области Сергей Лихачев рассказал РБК, что после 20 сентября в Челябинске ряд компаний отказались вывозить мусор, устроив саботаж. «Мы помогаем администрации выйти из положения, сейчас у нас зашел новый перевозчик — «Центр коммунального сервиса», увеличили парк мусоровозов, так что на неделе должны справиться с проблемой», — отметил министр.

По словам Лихачева, часть взбунтовавшихся компаний — бывшие хозяева мусорного бизнеса, которым принадлежала городская свалка. «Свалку пришлось закрыть 11 сентября на рекультивацию, им это не понравилось, с 20 сентября «ГорЭкоЦентр», «Экоспецбаза» и «Антей» перестали вывозить мусор вообще, вывели с рынка 48 машин», — продолжил чиновник и добавил, что «полигонов в городе достаточно».

Как рассказала РБК местная жительница Татьяна, мусор в городе не убирается около двух недель. «С каждым днем его становится все больше. Живу в Челябинске уже 11 лет, такое вижу впервые. Запах в городе и так не очень из-за смога, а тут еще и мусор возле дома. Это пищевые отходы от людей и от магазинов, коробки, испорченные фрукты. А это антисанитария, в первую очередь тараканы», — сказала она.

Местный житель Констатин Эбергард также подтвердил, что мусор из города не вывозится неделями. «Такая ситуация не во всех районах, например, я живу в новом микрорайоне, и у нас с мусором справляются, но и дома у нас не заселены на 100%. Вонь, конечно же, есть, там, где мусор скопился», — пояснил он.

В пресс-службе МУП «Горэкоцентр» РБК отказались комментировать слова главы минэкологии области, посоветовав обратиться в администрацию города.

В компании ООО «Экоспецбаза» не смогли оперативно предоставить комментарий РБК, сославшись на отсутствие руководства на месте.​