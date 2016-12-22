ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,69 65,68 EUR Нал. 78,31 77,22 USD Бирж. 65,97 -0,44 EUR Бирж. 77,64 -0,42 USD ЦБ. 66,16 -0,09 EUR ЦБ. 77,68 -0,39 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 6606,00 -162,00 IMOEX 2424,28 -0,10% RTSI 1157,61 +0,70% Brent 80,61 +2,70% DJIA 26743,50 +0,32% Nasdaq 7986,96 -0,51%
В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусорного коллапса
Лента новостей
7 советов для россиян, которые в первый раз покупают жилье за рубежом 12:57, Недвижимость Трезубец и женщина-гонщик: что повлияло на настоящее и будущее Maserati 12:55, РБК и Maserati Какие косметические процедуры лучше всего проводить осенью 12:54, Pink СБУ вызвала Жириновского на допрос в Киев 12:53, Политика «Победа» добилась взыскания ₽250 тыс. с закурившего на борту пассажира 12:33, Общество Бывший тренер «Зенита» Манчини оценил шансы команды на чемпионство 12:30, Спорт Лидер «Христианского государства» вышел из СИЗО под подписку о невыезде 12:28, Общество Курс доллара впервые с начала августа упал ниже 66 руб. 12:22, Финансы Россия после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300 12:17, Политика В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусорного коллапса 12:04, Общество Bitcoin опустился еще ниже: Китай опубликовал новый рейтинг криптовалют 12:03, Крипто Феоктистов получил назад $2 млн из дела Улюкаева 11:58, Политика Шпорт прокомментировал свое поражение на выборах в Хабаровском крае 11:53, Политика JPMorgan заложил в прогноз «крупный просчет» Трампа 11:52, Экономика Суд вынес приговор прописавшему более 9 тыс. мигрантов екатеринбуржцу 11:52, Недвижимость Действующий губернатор Владимирской области признала поражение на выборах 11:40, Политика Новый электромобиль Volkswagen: первые впечатления 11:33, Авто Когнитивные способности: как повысить функциональность мозга 11:26, Партнерский материал Нефтетрейдеры предсказали первый за 4 года подъем цен до $100 за баррель 11:21, Общество Голикова допустила создание нового пакета мер по борьбе с бедностью 11:21, Общество Путин решил не ехать на саммит АТЭС в Папуа — Новую Гвинею 11:17, Политика Диджитализация сверху: какие институты модернизирует государство 11:13, Партнерский материал НОВАТЭК поставил первую партию СПГ в Бразилию 11:12, Бизнес Роналду отказался посетить церемонию вручения наград ФИФА 11:02, Спорт Как производят мраморную говядину в России 11:02, РБК и Мираторг Рекрутеры назвали рекордной разницу в зарплатах в России 11:02, Свое дело
В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусорного коллапса
Общество, 12:04
0
В Челябинске ввели режим повышенной опасности из-за мусорного коллапса
Из-за отказа ряда компаний вывозить мусор на новый полигон в Челябинске произошел мусорный коллапс, власти объявили режим повышенной опасности. По заверениям чиновников, альтернативные подрядчики найдены, вывоз мусора восстановлен
Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В связи с отказом ряда компаний вывозить мусор из Челябинска глава города Евгений Тефтелев объявил о введении режима повышенной опасности. Об этом говорится в сообщении на сайте городской администрации Челябинска.

«Порядка десяти компаний после закрытия городской свалки отказались вывозить мусор по действующим тарифам из-за увеличения транспортного плеча. С четверга, 20 сентября, работа по замещению таких подрядчиков была активизирована и на сегодняшний день полностью завершена», — говорится в сообщении.

По словам Тефтелева, к концу недели новые, «альтернативные», подрядчики вышли на стандартный объем вывоза в 350 т мусора в день. «Однако, в четверг частная компания «Горэкоцентр плюс», имеющая прямые договоры с населением, также прекратила убирать мусор. Еще раз разъяснили им все меры, которые предлагаются правительством Челябинской области, достигли понимания. Но, по нашим сведениям, работа компанией ведется лишь на 20%. Сейчас эту ситуацию проверит прокуратура и контрольно-счетная палата», — цитирует портал слова мэра.

Глава м​инэкологии области Сергей Лихачев рассказал РБК, что после 20 сентября в Челябинске ряд компаний отказались вывозить мусор, устроив саботаж. «Мы помогаем администрации выйти из положения, сейчас у нас зашел новый перевозчик — «Центр коммунального сервиса», увеличили парк мусоровозов, так что на неделе должны справиться с проблемой», — отметил министр.

По словам Лихачева, часть взбунтовавшихся компаний — бывшие хозяева мусорного бизнеса, которым принадлежала городская свалка. «Свалку пришлось закрыть 11 сентября на рекультивацию, им это не понравилось, с 20 сентября «ГорЭкоЦентр», «Экоспецбаза» и «Антей» перестали вывозить мусор вообще, вывели с рынка 48 машин», — продолжил чиновник и добавил, что «полигонов в городе достаточно».

Как рассказала РБК местная жительница Татьяна, мусор в городе не убирается около двух недель. «С каждым днем его становится все больше. Живу в Челябинске уже 11 лет, такое вижу впервые. Запах в городе и так не очень из-за смога, а тут еще и мусор возле дома. Это пищевые отходы от людей и от магазинов, коробки, испорченные фрукты. А это антисанитария, в первую очередь тараканы», — сказала она.

Местный житель Констатин Эбергард также подтвердил, что мусор из города не вывозится неделями. «Такая ситуация не во всех районах, например, я живу в новом микрорайоне, и у нас с мусором справляются, но и дома у нас не заселены на 100%. Вонь, конечно же, есть, там, где мусор скопился», — пояснил он.

В пресс-службе МУП «Горэкоцентр» РБК отказались комментировать слова главы минэкологии области, посоветовав обратиться в администрацию города.
В компании ООО «Экоспецбаза» не смогли оперативно предоставить комментарий РБК, сославшись на отсутствие руководства на месте.​

Авторы: Мария Кокорева, Владислав Гордеев.
Теги: Челябинск , мусор , жители
Главное
Россия после крушения Ил-20 поставит Сирии комплекс С-300 Политика
Материалы по теме
Воробьев потерял избирателей в районах «мусорных» протестов Политика
ФСБ провела обыск у организатора мусорных протестов в Подмосковье Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter